Falta de personal tiene frenados los colegios de la comuna 1

Cúcuta

Crece la preocupación en las comunidades educativas de la comuna 1 por falta de personal en las diferentes instituciones, lo que tendría frenado el desarrollo normal del calendario académico.

El personal de vigilancia para disminuir los robos a las infraestructuras y el personal administrativo para dar celeridad a los procesos internos, son algunos de los principales factores que afectan a las instituciones.

“Es importante que la Secretaría de Educación haga un empalme con las Juntas Administradoras Locales, en este caso la Comuna 1, estamos necesitando los celadores para los cuidados de los establecimientos, no hay aseadoras, no han habido nombramientos para los que están trabajando la parte administrativas, es un llamado que hacemos al secretario de educación, al señor alcalde, para que mire con buenos ojos hacia esas instituciones educativas para que no se pierdan las cosas, lo poco que hay al interior de los establecimientos educativos” dijo a Caracol Radio Pedro Orlando Castellanos, presidente de la JAL Comuna 1.

Al igual que en muchas instituciones educativas de la ciudad, en la zona céntrica hacen falta docentes, ya que no se han dado las asignaciones por parte de la secretaría, a pesar de los constantes llamados del mismo magisterio.

“El profesorado, en primaria todavía faltan, hay que llegar con la parte de los psicólogos, que es importantísimo que se tengan en las escuelas en la parte de nutrición y de muchos aspectos que hacen falta en la parte educativa” agregó Castellanos.

Los dirigentes comunales solicitan un diálogo directo con el secretario de educación para plantear prontas soluciones y no seguir afectando el desarrollo académico de cientos de estudiantes.