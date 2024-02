Avanzan las obras sobre el Canal Bogotá para recuperar la tubería

Cúcuta

Avanza la intervención de la empresa de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Cúcuta en inmediación del canal Bogotá sobre la calle 6N en el sentido Norte- Sur. En los últimos días se habilitó la vía de acceso mientras se avanza en el proyecto en esta ruta de acceso.

Serafín Alfonso Rincón, presidente de la Junta de Acción Comunal del Bosque dijo a Caracol Radio que el proyecto avanza a buen terminó y celebra el que se venga realizando este tipo de intervenciones.

“Es que teníamos una tubería que superaba los treinta y cuarenta años, debía hacerse esta intervención y nos alegra mucho por el beneficio que esto va a representar”, esbozó.

A su vez pidió paciencia para los conductores, por las demoras y los traumatismos que esto puede ocasionar, pero destacó que esto tiene una repercusión positiva para la ciudad.

“Esta es una zona de acceso hacia universidades, hacia el hospital y hacia un centro comercial importante y si está bien la tubería no tendrá ninguna repercusión sobre la vía, no habrá botes de agua, no se dañará la vía y esta podrá tener una vida útil mayor”.

En la zona hay más de tres kilómetros de intervención donde los aún permanecen polisombras, cintas de precaución y material de construcción que hace parte del panorama para las personas que recurren esta vía de acceso.