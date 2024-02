Voces a favor y en contra por polígrafo a agentes de tránsito

Cúcuta

Una polémica se ha desatado en la ciudad de Cúcuta con la propuesta del alcalde de Cúcuta Jorge Acevedo de aplicar el polígrafo a los policías adscritos a la especialidad de tránsito y transporte.

La ciudadanía advirtió que el mandatario podría estarse extralimitando en sus funciones y enviando un mal mensaje.

Juristas consultados en Caracol Radio advierten que “la Corte Suprema de Justicia en su momento considero que el polígrafo no es un método admisible para la investigación de delitos”.

En las calles los ciudadanos se preguntaron… ¿Va a poner en marcha el polígrafo cuando no hay ni siquiera convenio de tránsito? Y manifestaron, no hay autoridad en la calle, ¿acá este gobierno no ha empezado”?

Los conductores de servicio público sugirieron al mandatario local “hay que darle herramientas a la secretaria de tránsito y hay que ejercer la autoridad bajo la norma”.

Por ahora la policía nacional no se pronuncia sobre la particular propuesta hecha, al reintegrarse el alcalde de Cúcuta Jorge Acevedo a sus funciones.

Se trata de un anuncio que genera muchas reacciones a favor y en contra…