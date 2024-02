Observatorios revelan nuevas estrategias de bandas criminales para captar a jóvenes

Cúcuta

En momentos en los que 32 bandas criminales se disputan el dominio de algunos territorios en la ciudad de Cúcuta, se conocen detalles de como estarían vinculando a jóvenes a través de pretensiones económicas que se producen en la zona periférica de la ciudad.

Quien realiza esta denuncia es Enrique Pertuz, director de la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos, quien narró como estos grupos al margen de la ley buscan captar e instrumentalizar a sectores desfavorecidos que tienen múltiples necesidades que no han sido atendidas por el Estado.

Detalló que “porque está este reclutamiento de la oferta económica que le dan a estos muchachos de pagarle un millón de pesos mensuales. Está el reclutamiento forzado que hacen estos con niñas y niños para que hagan parte de estas estructuras”.

Recalcó además que “Esta oferta del pago de un millón de pesos que no tienen esperanzas, le permitan hasta cierto punto hasta un mecanismo de supervivencia y no piensan en las consecuencias que se puedan generar. Como no ven una oferta institucional del Estado se podrían estar viendo presa fácil de estas bandas criminales en las comunas y en los barrios”.

Concluyó además que esto es más complejo con la presencia de bandas trasnacionales lo que podría hacer más complejo el panorama de seguridad.