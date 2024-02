Concejo exige respuestas sobre recursos para el estadio de la anterior administración

Cúcuta

Desde el Concejo de Cúcuta exigen a la administración municipal investigar la inversión de recursos que estaban destinados por parte de la anterior alcaldía para mejorar la infraestructura del estadio General Santander.

Temen no saber qué sucedió con cerca de cuatro mil millones de pesos que fueron aprobados por la corporación para este fin.

“Hacer como esa ruta o esa hoja de trabajo para saber qué se hizo o qué no se hizo, o si fue que finalmente el recurso no se ejecutó, porque tenemos entendido que varios recursos que quedaron a disposición de la alcaldía anterior, no fueron ejecutados y son los que están esperando para incorporarse en este nuevo año” dijo a Caracol Radio Julián Rolón, concejal de Cúcuta.

Asegura que son diferentes aspectos los que se debían mejorar y que aún se encuentran en condiciones no aptas dentro del escenario deportivo.

“No solamente la iluminación, sino los diferentes servicios, los baños, el acceso de las cabinas de radio. El año pasado se hizo una incorporación de recursos del Instituto Municipal de Recreación y Deporte para hacer estas obras, pero vemos que este año no se ven las obras, entonces estamos haciendo la alerta como concejales, hacemos ese control y pedimos la administración municipal, para saber qué pasó con esos recursos, el llamado es dar claridad a la gran hinchada del Cúcuta Deportivo” agregó Rolón.

Por medio de derechos de petición han extendido el llamado a la administración de Jorge Acevedo, a lo que esperan obtener respuesta para no tener la necesidad de iniciar acciones legales.