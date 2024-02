Expertos explican cómo debe ser proceso de paz entre el Estado y la Segunda Marquetalia

Cúcuta

Una segunda oportunidad recibe Iván Márquez y los alzados en armas que no quisieron participar en el proceso de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos. Los ojos de los expertos están puestos en esta mesa y los ingredientes que deben primar en este proceso son “la voluntad, y la confianza”, según los analistas.

Andrés Macías, Experto en paz y conflicto militares dijo a Caracol Radio que ganarse la confianza será la principal tarea de este grupo alzado en armas. Al mismo tiempo que dijo que durante todo proceso de negociación requiere algún tipo de seguridad para determinar que lo que se está pactando se va a cumplir.

Acotó que se requiere mucha voluntad “y confianza para saber que lo que se firma se está acordando las partes se van a comprometer a ajustarse a estos compromisos”.

Manifestó que “en el caso de Iván Márquez estamos hablando de una persona que ya hizo parte de un proceso de paz, firmó ese proceso de paz y dijo estar alineado con ese proceso, es decir, se estaba jugando la confianza que le estaba dando el Gobierno Nacional y la ciudadanía. Y después se salió, se salió en un tono un tanto complejo, no se salió simplemente porque no estaba de acuerdo, o porque simplemente a no ajustarse a la justicia para quedarse resguardado”.

Insistió que en el momento en el que Iván Márquez salió con un anuncio alzado en armas, desconociendo el proceso de paz con Juan Manuel Santos dejó un sinsabor.

Resaltó que “esa confianza se perdió totalmente desde mi punto de vista, con la ciudadanía y con el Estado. Ahora lo que estamos viendo es que se requiere restablecer la comunicación, donde la confianza por parte de quien quiere negociar está en el punto más bajo posible, y antes que cualquier iniciativa alrededor de la negociación y yo creo que lo fundamental es poder empezar a reconstruir esa confianza para que el resultado sea satisfactorio”.

Concluyó que de lo contrario por más acuerdos que se hagan, por más acercamientos que se hagan, por más compromisos que se hagan, si no se restablece la confianza no va a existir un resultado positivo.