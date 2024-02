“En la cárcel se define quién vive y quién muere en la ciudad”: Fundación Progresar

Cúcuta

Desde las organizaciones sociales de Norte de Santander alertan sobre el control de las bandas criminales al interior de la Cárcel Modelo de Cúcuta y la organización de delitos bajo la presunta mirada de las autoridades.

Aseguran que la mayoría de crímenes que azotan a la capital nortesantandereana están orientados desde el centro penitenciario, lo que debe ser analizado dentro de las estrategias de seguridad planteadas por los gobiernos municipal y departamental.

“Lo que no hemos podido entender es cómo no hay un control efectivo por parte de las autoridades frente a lo que ocurre en la cárcel, la Cárcel de Cúcuta es un antro de corrupción, en la Cárcel de Cúcuta se define quién vive y quién muere en la ciudad y el área metropolitana, desde la Cárcel de Cúcuta se dirige la estrategia general de extorsiones y de secuestros en nuestra ciudad, desde la Cárcel de Cúcuta se llama por videollamada a líderes y defensores de derechos humanos para ser amenazados directamente por los criminales que están allá aquí, viene ocurriendo una serie de hechos supremamente graves sin que haya una actuación” dijo a Caracol Radio Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar.

Afirman que se debe ejercer un control mayor, ya que la medida de detención habría dejado de ser un castigo para los delincuentes.

“El criminal que es llevado a la Cárcel de Cúcuta no deja su actuación criminal, no deja la banda, no renuncia a ella, no lo sacan, Él sigue dirigiendo. Desde la cárcel tiene más tiempo, esos tipos tienen día y noche pensando y actuando con complicidad de los servidores públicos del INPEC que están ahí, cómo no hay una actuación eficaz de las autoridades de todo nivel frente a estas operaciones ilegales y violentas que se generan desde la Cárcel de Cúcuta” agregó Cañizares.

Piden exhaustivas investigaciones frente a la presunta complicidad de miembros de los cuerpos de custodia en la comisión de delitos desde la cárcel.