Piden a las autoridades investigar extraña muerte en barrio Carora

Cúcuta

El barrio Carora en Cúcuta no sale del asombro tras la muerte de Laura Patricia Rojas, una antioqueña de 38 años que fue encontrada sin vida dentro de su vivienda en extrañas circunstancias.

Los primeros indicios advierten que al parecer podría tratarse de un caso de suicidio. Pese a esto, las circunstancias que rodean su muerte son “extrañas”, según relatan sus vecinos.

Alejandra Vera, defensora de derechos humanos y directora de la Corporación Mujer denuncia y muévete, pidió que la Fiscalía asuma la investigación a fondo y se determinen las condiciones en las que falleció esta mujer, pues a su juicio, existen elementos que podrían determinar que al parecer la víctima no se suicidó.

Dijo que “fuentes cercanas que hemos logrado identificar nos están mencionando que no se trata de un suicidio como se dice. Queremos que las autoridades investiguen”.

Resaltó que ella había iniciado una relación con un hombre de nacionalidad extranjera, que se había tornado “tormentosa”, expone la líder.

La teoría que maneja la familia de esta mujer indica que se encontraba, al parecer, con su pareja sentimental cuando ocurrieron los hechos. El rastro de este hombre desapareció luego del crimen.

“Lo que nos parece terrible, es que sus hijos encontraron a su madre en el piso. No había evidencia que había autoagresión. De hecho, no hay indicios de intento de suicidio. Queremos una investigación rigurosa, si hubo una asfixia mecánica. Estamos presuntamente frente a un feminicidio y no suicidio”.

Pidió que el caso no quede en la impunidad, que de forma oportuna se busque establecer las condiciones en las que la víctima recibía agresiones por parte de su compañero sentimental.