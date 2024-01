Última atornillada en alto cargo directivo de EPM, tendría nexos con caso de las Marioneta

Medellín

El concejal del Partido Creemos, Alejandro de Bedout sigue denunciando a funcionarios que fueron contratados durante la administración de Daniel Quintero y que siguen en altos cargos directivos, a pesar de que el periodo del exmandatario terminó el 31 de diciembre de 2023.

El corporado se refirió al caso de Vivian Puerta, directora de la Fundación EPM, no ha renunciado y además tendría nexos con el caso de presunta corrupción que al que se le llamó el de las marionetas.

“La señora Vivian Puerta no ha renunciado como directora de la Fundación EPM. Yo sí le pido que no sea cara dura, que renuncie. ¿Cómo puede uno estar tranquilo y dormir tranquilo después del daño que le hizo a esta ciudad? Y no tienen vergüenza, porque aquí el señor viene a hablar de Mario Castaño, de “Las Marionetas”, hágame el favor, Vivian Puerta está casada con José Martín Pimiento, hijo del parapolítico Mauricio Pimiento, ficha clave de Mario Castaño, en todo este entramado de corrupción de las marionetas”, denunció el concejal de Bedout.

El concejal recordó que la señora Puerta pasó por la dirección de Buen Comienzo, aseverando que, en ese periodo el programa tuvo las mayores dificultades de la administración pasada.

“Esta señora empezó en octubre del 20 y terminó en abril del 21 en donde se dieron los mayores problemas de buen comienzo. ¿Qué hizo esta señora? Nada más y nada menos que por debajo de la mesa cambió todos los requisitos, no lo informó a los operadores y 33 operadores que venían desarrollando bien su función se quedaron por fuera. De premio la nombraron nada más y nada menos que directora de la fundación EPM, hágame el favor, o sea uno es corrupto y lo premian con algo mejor”, sentenció el concejal de Creemos.