Denuncian a rectora de colegio en Bolívar por presuntos cobros para obras

Inconformes se encuentran algunos padres de familia de la Institución Etnoeducativa en Agroindustria y Sistemas del corregimiento de San Pablo, corregimiento de María la Baja, Bolívar, al parecer, porque la rectora Rosa Angela Guzmán está cobrando 10 mil pesos para obras que se adelantarían en la mencionada institución o de lo contrario no los dejan matricular.

De acuerdo con versiones de algunos padres de familia, “todos los años es la misma cosa y cada vez cobran más; el año pasado cobraron mil por estudiante porque iban a comprar un bloque por cada niño para cerrar la parte de atrás y eso lo están cerrando ahora por las diligencias del consejo comunitario. ¿A dónde fueron a parar esos mil pesos por alumno?”, manifiesta un padre.

Por su parte, otros manifestaron que se hizo una reunión, en la cual se llegó a un acuerdo de entregar los 10 mil para la terminación del encerramiento del bachillerato.

“No están cobrando, hace unos días se hizo una reunión con todos los padres de familia y se llegaron unos acuerdos bilaterales, entre ellos y la institución, para ayudar a terminar de hacer unos trabajos que se necesitan en la institución, los padres de familia aceptaron, y quedaron que cuando fueran a matricular llevaban el dinero, más no que se está cobrando por matricular”, señala otro miembro de la comunidad.

Sin embargo, algunos padres señalan no estar de acuerdo con esa decisión, teniendo en cuenta que no se les puede negar la matrícula a los estudiantes por no llevar el dinero.

“Si el gobierno nacional decretó desde hace varios años la gratuidad en Colombia por qué se les exige a estos padres de familia, en su mayoría en pobreza extrema, según el Sisbén, tener que cargar con la responsabilidad de las mejoras educativas de la institución si mensualmente se giran recursos, además eso es responsabilidad del Estado colombiano”, resaltan algunos progenitores.