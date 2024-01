“Nos preocupa el futuro del HUEM” veedores de salud

Cúcuta

Con mucha preocupación veedores de la salud en Norte de Santander ven la crisis financiera por la que atraviesa el Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta. En diálogo con Caracol Radio, Miguel Tonino Botta aseguró que al HUEM le deben cerca de 500 mil millones de pesos, deuda que ya está comenzando a verse reflejada en escasez de medicamentos y otros insumos indispensables para la prestación del servicio.

“Si realmente no hay una voluntad política del gobierno departamental, ahora que hay nuevo gobernador, si realmente los representantes de Norte de Santander en el Senado y la Cámara no se ponen la camiseta porque X político maneja esa institución, no vamos a poder salir nunca de la crisis” dijo Nicolás Salazar, veedor de salud.

Recordó que el HUEM es la institución prestadora de salud más importante del nororiente colombiano “es la que más usuarios atiende y la que tiene la responsabilidad de la población migrante por la que nadie quiere responder por esa atención. Asumimos la responsabilidad de atender los pacientes del vecino país, pero nadie quiere pagar”.

Resaltó que es importante respetar el derecho a la salud, pero también es muy importante tener en cuenta la parte financiera para la sostenibilidad de una institución como el hospital Erasmo Meoz.