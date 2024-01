Observatorios de violencia invita a grupos subversivos a encontrar voluntad de paz

Cúcuta

El ultimátum lanzado por el presidente Gustavo Petro al ELN y el Estado Mayor Central para iniciar un verdadero compromiso de paz, preocupa a los observatorios de violencia donde también invitan a los alzados en armas a comprometerse en la dejación de las armas y la tregua.

Laura Bonilla, representante de la Fundación Paz y Reconciliación señaló que creen en las estrategias del Gobierno. Advierten que el Estado está colocando mayores puntos y limites, pero destaca que el Estado necesita que se desescale la violencia y ganar este pulso en su gobierno.

“Yo creo que de todas maneras no deja de ser un compromiso y no deja de ser generoso el Gobierno en el marco de todo el proceso de paz. Y también con el Estado Mayor Central de las Farc. Yo creo que lo que se está haciendo es finalmente poniendo un poco más de fricción en la mesa para que nos solamente se cumplan las acciones de cese al fuego contempladas en la mesa. Si no también se cumpla el des-escalamiento de la violencia que es una necesidad fundamental”.

Resaltó que en estos territorios no existe un control territorial completo “lo otro es que estos grupos se están diversificando un portafolio de ingresos con el aumento del secuestro, también se ha aumentado la extorsión, porque están sustentando rentas que a veces venían del narcotráfico”.

“En el caso del ELN hay un mecanismo de verificación que está instalado y que está funcionando y que hay unos protocolos, puede que haya agresiones y acciones violentas o armadas que no estén incluida en los que se cataloga como un cese al fuego”, destacó que no todos son violencias al proceso porque hay cosas que no quedaron acordadas.