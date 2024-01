Comunidad cannábica critica decreto 0103

Cúcuta

Mucha controversia se generó en Cúcuta tras conocerse la entrada en vigencia del decreto 0103 del 15 de enero del 2024 que dicta medidas especiales para restringir el consumo de drogas en cercanías a colegios, centros deportivos y parques de la ciudad. Representantes de la comunidad cannábica aseguran que Jorge Acevedo no tomó en cuenta las partes involucradas en este problema, para restringir los espacios de consumo.

“Hay que resaltar que a este decreto le ha dado un buen enfoque que corresponde con las directrices que nos ha dado el Ministerio de Justicia en calidad que este tema se debe tratar como un problema de salud pública y no de seguridad” resaltó Gustavo Gelves, comisionado ante el Ministerio de Justicia por Norte de Santander en la construcción del plan de la nueva política de drogas.

Sin embargo, asegura que “si es muy preocupante que el señor alcalde no incluyó a las organizaciones civiles, familias de consumidores, ni usuarios, a la hora de construir este decreto”. Dijo que era importante tener en cuenta que “estas medidas van dirigidas a un tipo de población, que no van a poder consumir en sus casas y ahora tampoco en los espacios públicos, a esta población también se le están violando sus derechos. No podemos hacer leyes provisioncitas sin darles el espacio para que ellos lo hagan (consumir)”.

Aseguró Gelves que hace un par de días envío un documento al alcalde Jorge Acevedo para que se tuvieran en cuenta su participación en la construcción de este decreto, sin embargo su solicitud no fue tenida en cuenta.