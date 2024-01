Cocheros de Cartagena presentarán su propio plan piloto con dos modelos de coches

Cartagena

La Asociación Cartagenera de Cocheros, informó que ninguno de los operarios de coches, ni los asociados o colaboradores, participa del acto de entrega de un coche eléctrico denominado como prototipo de “prueba” impulsado por el comediante Alejandro Riaño.

El gremio puntualizó que no está en contra del proceso de transición o de las nuevas dinámicas en torno a la prestación de un servicio turístico sostenible en la ciudad. Sin embargo, reiteraron que como asociación no asistieron a ese acto liderado por Riaño, entendiendo que durante todo su actuar no contempló un trato digno ni inclusivo hacía ellos, desconociendo que una tradición y parte de ese patrimonio vivo, histórico y cultural de Cartagena.

La Asociación Cartagenera de Cocheros anunció que liderará un plan piloto con dos modelos de coches que entrarán a una fase de pruebas y análisis para mirar el funcionamiento, beneficios y riesgos. “De esta forma no cometeremos errores, al sustituir los coches tradicionales sin garantías, como los que se han presentado en Guadalajara (México) y Santo Domingo (República Dominicana)”, expresaron.

Como asociación llevarán a cabo su propia prueba con un coche de tracción distinta a los impulsados por caballos. “Como se acordó con el alcalde mayor, Dumek Turbay, este proceso será solo entre su administración y nuestra asociación. En buena hora concertamos que será un proceso transparente, con garantías, paulatino y ajustado las normas”, aclararon.