WhatsApp prepara opción para escuchar música con otros usuarios de forma simultánea

WhatsApp ha comenzado a desplegar una función que permite a los usuarios escuchar música con otras personas de forma simultánea mediante la opción de pantalla compartida, que ya está disponible para algunos probadores beta de dispositivos Android.

La pantalla compartida llegó a la plataforma que desarrolla Meta en agosto del año pasado y permite a los usuarios compartir con otros lo que se muestra en su panel durante las videollamadas, como un vídeo o una aplicación. Esto, a través del botón ‘Compartir’, disponible tanto en Escritorio como en las ‘apps’ móviles.

La firma comenzó a trabajar en una nueva capacidad para esta función, que permite a los usuarios escuchar audio o música de manera simultánea durante una videollamada, mientras está activada la opción de compartir pantalla, tal y como adelantó en diciembre WABetaInfo.

Este portal ha descubierto ahora que WhatsApp ha comenzado a implementar dicha característica en la última beta para Android 2.24.1.19, que ya se puede probar si se descarga esta versión a través de Google Play Store.

Para acceder a este formato, se debe iniciar una llamada y elegir la opción de compartir pantalla. Con ello, el audio que se reproduce en el dispositivo de este usuario también llegará al resto de participantes de la llamada o bien al otro interlocutor, en caso de que se trate de un chat individual.

Desde WABetaInfo apuntan que, gracias a esta función, los participantes pueden siscronizar sus experiencias de reproducción de vídeo, al compartir vídeo y audio, con lo que pueden crear una sesión virtual para ver películas.

A pesar de que se trata de una característica a la que solo tienen acceso los probadores beta, se espera que llegue a más usuarios con dispositivos Android en las próximas semanas.

WhatsApp comienza a permitir el envío de videos en calidad HD para iOS y Android

Ahora, ha comenzado a lanzar esta función que, al igual que con el envío de imágenes de alta resolución, se muestra en un icono situado en la parte superior de la pantalla al enviar el video, tal y como ha podido comprobar en los últimos días en su interfaz.

¿Cómo funciona?

Pulsando en dicho icono de HD, WhatsApp permitirá al usuarios escoger entre el envío con la calidad estándar, que comprime el video a una resolución de 476 x 848, o la calidad HD que lo envía con una resolución de 718 x 1.280.

Tal y como explica la plataforma, la calidad HD es “más clara”, sin embargo, la opción de la calidad estándar envía el video con menor resolución, por lo que ocupa menos espacio de almacenamiento y se envía más rápido. Por ello, el usuario podrá escoger entre ambas opciones, según lo requiera.

No obstante, cabe destacar que aunque se escoja la opción de envío con calidad HD no significa que el video se vaya a compartir en su calidad original, si no que WhatsApp continúa comprimiendo el archivo --aunque menos que con la calidad estándar-.

La función para enviar videos en HD se lanzó con las últimas actualizaciones de WhatsApp para Android e iOS, disponibles en Google Play y en App Store respectivamente, por lo que se irá implementando para todos los usuarios gradualmente.