La situación financiera de varios hospitales de primer nivel en Risaralda es crítica

Pereira

La situación del Hospital Nazaret de Quinchía se ha vuelto crítica, por la deuda de más de 2.500 millones de pesos de las EPS que atienden a sus usuarios por medio de la entidad, situación a la que se suma el no pago de las obligaciones de Asmet Salud para el mes de diciembre, esto ha llevado a que se restrinjan los servicios y a su vez a que la demanda por atención general y tratamientos aumente, sin tener cómo responder favorablemente a los pacientes.

“Veníamos limitados frente a la prestación de servicios, al pago de los proveedores y del personal, pero en estos últimos cuatro meses ha sido más crítico, porque ese flujo de recursos por parte de Asmet Salud que, para el hospital es un 40 % de los ingresos, pues genera mayores dificultades y para el cierre de la vigencia va a ser muy complejo porque no vamos a tener cómo pagarle a los proveedores, ni a las empresas de servicios temporales que son los que asumen parte de esas dificultades; creo que para los hospitales de primer nivel del departamento es crítica la situación porque no tenemos ese flujo de recursos; dificultades que también se ven en el segundo y tercer nivel, si ellos no tienen como recepcionar esos pacientes que nosotros vamos a remitir, todo el primer nivel se va a colapsar y cada vez los pacientes se están demorando más en urgencias, están reconsultando y obviamente esto general más gastos para el primer nivel”, explicó Carlos Alberto Calvo Mejía, gerente del centro hospitalario.

Hay alerta entonces en los hospitales de primer nivel que atienden a las poblaciones de los municipios, pacientes principalmente de zona rural, ya están teniendo que prescindir de los servicios de especialistas y la no remisión de pacientes satura las instalaciones, por lo que se hace urgente que, no solo Asmet Salud, sino las demás EPS para las que prestan sus servicios, paguen sus deudas en el menor tiempo posible.