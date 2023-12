De la mermelada a las frituras: así le pillaron la infidelidad a un hombre

Este 2023 dejó muchas rupturas amorosas en el camino, Kendall Jenner y Devin Booker se separaron a mediados de año, Rosalía y Rauw Alejandro rompieron su compromiso repentinamente, Yailin La Más Viral y Anuel AA también terminaron y hasta la colombiana Sofía Vergara y Joe Manganiello acabaron con su matrimonio.

Sin embargo, una ruptura que dio meses de qué hablar y sigue siendo tema de conversación para muchos, es la de Shakira y Piqué. Aunque no ha sido confirmado por la artista directamente, se dice que la intérprete de ‘Te felicito’ se dio cuenta de la infidelidad del deportista por una mermalada.

Según se ha conocido, la cantante colombiana llegó a su domicilio en común con Piqué después de estar un tiempo fuera de casa con motivo de una gira. Luego, se dio cuenta rápidamente de que el tarro de mermelada que tenían se había acabado, a pesar de que ni a Gerard ni a sus hijos les gustaba esta comida.

En una entrevista para la televisión británica, para el medio This Morning, a Shakira le preguntaron sobre la historia detrás de su canción Te felicito junto a Rauw Alejandro. En referencia a una de las escenas del video, la periodista Alison Hammond preguntó: “No vas a la nevera a buscar leche. Di que buscabas”. La colombiana respondió sin rodeos: “iba a la nevera para encontrar la verdad”. Unas palabras que confirmarían la teoría sobre el tarro de mermelada.

Y agregó, “creo que le pasa a las mujeres alguna vez en su vida, crees que estás en una relación real y no es lo que parece...”

Lo mismo le pasó a una mujer que compartió su historia en internet. En cuestión de pocas horas, se ha hecho viral la historia de Ana Hidalgo, quien cuenta que descubrió la infidelidad de su novio por unas frituras.

¿Cómo se dio cuenta de que su ex le era infiel?

La mujer, según se puede ver en la publicación, tuvo una larga conversación con su novio a través de una llamada. Sin embargo, algo la hizo sentir incómoda.

“Una cosa, me he rallado porque he oído a alguien de fondo como comiendo, estás solo, ¿no? Le dice ella a su novio Raúl.

El hombre le contesta, “claro que estoy solo, solo que estoy comiendo Doritos jaja”. Sin embargo, no lo dejó ahí, sino, que le envió un video que fue el que lo terminó delatando.

Ana cuenta, “se lo pasé (el video) a mis amigas y hubo VAR”. Y ahí es donde descubren a Raúl. ¿Y esos tacones? Contesta una de las amigas de Marta, quien envía una foto de captura de pantalla del video.

Ana cuestiona a Raúl sobre los tacones y él responde que son de una compañera de piso, sin embargo, la historia no concuerda porque ella estaba de viaje. Aquí la divertida historia:

La divertida historia tiene más de 118 mil me gusta, en menos de 4 horas de publicada y los divertidos comentarios no se han hecho esperar: “Antes de ver la foto, ya me había fijado en los tacones jajajajajaja ojo de l0ca nunca se equivoca! 💅🏼”, “Los hombres a estas alturas deberían saber que chatean con su novia y con su equipo de investigación privado 😎”, “al final todo el mundo es infiel, ya va siendo hora de aceptarlo 😂”, son solo algunos de los comentarios.

Otros aseguran que a las mujeres definitivamente nada se les escapa, por lo que no tiene sentido tratar de engañarlas. ¿Usted qué opina?