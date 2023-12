Arturo Reyes: “Hay que hacer un grupo muy fuerte para competir en Libertadores”

Arturo Reyes se sacó un peso de encima. Así lo expresó en rueda de prensa posterior a la obtención del título del Junior de Barranquilla por la vía de los penales ante Independiente Medellín en una final vibrante disputada en el Atanasio Girardot. El técnico de 54 años, después de ires y venires en el club, por fin pudo ser campeón y le dio la alegría a la hinchada, que estaba ansiosa por lograr la décima estrella.

El barranquillero está en su tercer ciclo al frente del cuadro Tiburón. Sorpresivamente, regresó a la institución tras salir en el 2022 y luego del paso de Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, que tanta polémica causó. Uno de los aspectos fundamentales en el objetivo cumplido, aún cuando pocos creyeron en que sería campeón, fue blindar el equipo y concentrarlos en el fútbol, dejando de lado la controversia por otras situaciones.

Tras un primer semestre para el olvido, se hizo cargo gracias a la venia de las directivas, que volvieron a confiar en él. En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Reyes habló de las claves del título, los momentos complicados, las posiciones a reforzar para competir en Libertadores y demás.

Sufrimiento: Sabemos que la vida de nosotros, los entrenadores, tiene momentos como el de ahora, muy felices y otros no tanto, pero lo más importante es mantenerse fiel a las creencias y el equilibrio para poder mejorar y poder llegar a un momento como el de este año.

Cómo tomó al equipo: En el momento que me contactan, yo tenía un vínculo laboral con ellos, me piden el favor que me haga cargo del equipo, eso fue todo lo que me dijeron y empecé a trabajar. La situación era compleja, se habían hecho tres puntos de 15 posibles y que había que hacer una gran campaña para pensar en la clasificación, gracia a Dios el equipo clasificó. Tuvimos momentos complicados, pero tuvimos un repunte bueno de poder ganar los últimos tres partidos para meternos en cuadrangulares.

Próximo año: Junior y sus directivos saben que hay Copa Libertadores, que Junior la venía buscando desde hace un buen tiempo, no se había podido lograr. Hay que hacer un grupo muy fuerte para competir en Libertadores, hay que esperar la decisión de los directivos cuando conversen con nosotros

¿Disfrutó la final?: La final se disfruta en el hotel, el entrenamiento, la convivencia, las horas previas, pero a la hora de ellos partidos, la tensión es muy grande, hay un peso muy grande sobre el entrenador, lo que dice y hace. Nos gusta esa adrenalina y nos estamos acostumbrando a todo lo que conlleva ser un entrenador de un equipo tan grande como Junior.

La unión, una de las claves: “Precisamente creo yo que la unión de este equipo, el convencimiento de los resultados, este equipo hizo un clic después de la segunda fecha que yo dirigí, que fue contra América que remontamos, el equipo se dio cuenta que podía, eso fue muy importante para todo lo que sucedió después”.

Los penales: Tuvimos dos días para poder entrenar, el primer día, si pudimos entrenar, el segundo día, tomamos la decisión por viaje y por carga, de no ir a cancha, tomamos la decisión de recuperar al grupo en el hotel. Antes del partido, hicimos un listado de más o menos seis jugadores que podían tener la posibilidad de cobrar y ahí fue fácil tomar la decisión porque yo faltando unos 15-20 minutos, empecé a mirar ese listado y me di cuenta de que en el campo había la mayoría de ese listado, nos faltaba Cariaco que ya no estaba y solo fue preguntarles el orden. Todo se dio bien gracias a Dios.

El momento más feliz de su carrera: Por la trascendencia de lo que es un título, yo pienso que sí, no se había dado que en liga, un entrenador de esta región pudiera ser campeón con Junior

Posiciones a reforzar: Pensamos que afrontar la Copa Libertadores es una responsabilidad grande y Junior necesita engrosar su nómina, hacerla más fuerte y en casi todas las líneas habrá que buscar gente que noes ayude a jugar los dos torneos.

El momento de mayor emoción: Nosotros teníamos mucha fe. En el banco decíamos que el gol iba allegar, que tuviéramos fe, que el gol iba a llegar y cuando se da la posibilidad del gol, todo el mundo estalló y después de ahí la consigan era que se ganaba en los penales. Creíamos que esta final era para nosotros.