Piden abrir investigación en cementerio central por desaparición de cuerpos

Cúcuta

Se cumple una semana de haberse hecho viral el video en el que se observa como en medio de un proceso de exhumación de un cuerpo, los familiares de un hombre se enteraron de que al parecer el cuerpo había desaparecido.

Luis Eduardo Rodríguez Rodríguez, uno de los dolientes, dijo a Caracol Radio que él grabó el momento en el que se realizó y que no están equivocados de tumba, que el lugar donde fue dejado a su padre, ahí no lo han encontrado.

Resaltó que “en el cementerio dicen que no saben nada. El nuevo administrador dice que él tiene seis meses de haber llegado a administrar y no pasa nada. Ya fuimos a revisar en los archivos y en las boletas, pero no sale nada”.

Insistió en que “nosotros hemos acudido a la defensoría del pueblo, al cementerio y dicen que no se puede quedar así, pero no hay respuesta por el caso de mi papá. Pero no hay un reporte de donde está el cuerpo de él”.

Esperan reunirse en los próximos días con la administración municipal para recibir una respuesta clara o por lo menos, razonable, de lo que ocurrió con el cuerpo de su ser querido.