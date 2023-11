Líderes preocupados por amenazas contra comunales

Cúcuta

Los comunales están preocupados en Norte de Santander tras el asesinato de Yair Fernando Rivera Pérez, el líder ultimado en el municipio de Tibú. Reclaman mayores condiciones de seguridad.

Martha Maldonado, secretaria de los derechos humanos para Fedecomunal a nivel nacional, dijo a Caracol Radio “hay cinco líderes amenazados, no hay cifras exactas, se están monitoreando en la estadística. Lo que sucede es que los líderes nos cansamos de denunciar, al no haber respuesta es preocupante porque el líder termina callándose y se cuestiona lo que hace porque no hay solución a los inconvenientes que se vienen presentando”.

Sin embargo, destacó que “realizaremos una denuncia colectiva de extorsión a líderes comunales”.

Señaló que en algunas oportunidades hacen seguimiento de casos y cifras, lo que a veces termina en debates con la fuerza pública “porque ellos no tienen la misma información”.