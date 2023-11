Adolescente murió sin saber que sacó el mejor Icfes de la historia de su colegio

Cartagena

Hay luto en las calles del barrio San Francisco, nororiente de Cartagena, por la muerte de Andrés Mauricio Vega Julio, un adolescente de 16 años que se ahogó en las playas restringidas para bañistas ubicadas en Crespo.

De acuerdo con la versión entregada por los organismos de socorro y sus familiares a Caracol Radio, la tragedia se registró el viernes 27 de octubre cuando el menor de edad ingresó al mar a recoger un balón con el que jugaba fútbol junto a dos amigos de 15 y 15 años, en el Parque Lineal de Crespo.

En ese intento la fuerte corriente lo arrastró y su cuerpo fue encontrado en la mañana del sábado 28 de octubre en las playas de La Bocana, zona norte de la capital de Bolívar.

Ocho días después de su muerte, se conoció que Andrés Mauricio, quien iba a graduarse de bachiller el 29 de noviembre en la Institución Educativa Corazón de María del barrio San Francisco, obtuvo el mejor puntaje en las pruebas Icfes en toda la historia de ese colegio.

“Cuando nos llamaron a una reunión para hacer el preicfes en las Salesianas, yo dije que no porque no tenía dinero. Él se dirigió a la coordinadora le dijo que no se preocupara porque iba a estudiar con los libros de la biblioteca, gracias a la fundación Traso que apadrinó el colegio le dieron el preicfes gratis y lo aprovechó muy bien. El último simulacro que hizo sacó 320 y en las pruebas Icfes su resultado fue de 321″, manifestó Eusebia Julio, madre de Andrés Mauricio.

En medio del luto, sus familiares destacaron que el adolescente era dedicado al estudio y fiel creyente de Dios, pues alternaba sus clases en el colegio siendo monaguillo en la parroquia San Francisco de Asís, labor que ejercía desde hace seis años.

“Él ingresó a la iglesia cuando hizo la primera comunión y después hicieron la convocatoria en la parroquia para los monaguillos antes de que viniera el Papa Francisco a Cartagena. Nunca desfalleció, era muy fervoroso a su fe, incluso no me da pena decirlo que Andrés Mauricio iba más a la iglesia que yo. No le daba pena servir al altar, renovó votos el año pasado”, contó Eusebia.

Andrés Mauricio Vega era el menor de cinco hermanos y residía con su madre en el barrio San Francisco frente al sector de las Casas Caídas.