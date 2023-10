Con fallas en infraestructura de colegios, secretaria de Educación deja el cargo

Hasta el martes 31 de octubre estará en el cargo de secretaria de Educación Distrital, Olga Acosta Amel, quien posteriormente se desempeñará como directora de Calidad Educativa Básica y Media del Ministerio de Educación Nacional.

“Mi querida comunidad de Cartagena, especialmente a los niños y niñas con los que he transitado mi vida pedagógica en la ciudad, a partir del 31 de octubre dejo el cargo de secretaria de Educación con las metas cumplidas, dando fe en la transparencia y el manejo probo que hemos tenido en la administración del alcalde William Dau. Salgo con mucho agradecimiento de esta oportunidad que no se hubiera dado nunca si no hubiéramos tenido un gobierno donde el mérito era lo importante”, dijo Olga Acosta.

Desde su nuevo cargo, Olga espera aportar mucho en materia educativa a Cartagena, sobre todo a los niños y niñas que más necesitan el apoyo institucional.

“Son nuevos retos pedagógicos, nuevas luchas y creyendo firmemente en que la educación transforma y es el camino. Gracias a los profes, a los directivos docentes, pero sobre todo a los niños y niñas de la ciudad que me llenaron de tanto amor”, expresó Acosta.

Con un 80% de deterioro en la infraestructura educativa del Distrito, la Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Educación, logró bajar esta cifra a un 60%, con mejoramientos en 25 instituciones educativas solo en la vigencia 2023.