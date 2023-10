Programación de Afinia del jueves 19 de octubre al domingo 22 de octubre

Jueves 19 de octubre:

• Subestación El Carmen: desde las 5:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., ingenieros y técnicos realizarán la conexión del segundo transformador 60MVA en la subestación El Carmen. Motivo por el cual se hace necesario suspender el servicio de energía en los circuitos que suministran el servicio en la zona urbana y rural de los municipios Carmen de Bolívar, San Jacinto, Zambrano, Córdoba, Calamar, Arroyohondo, San Juan Nepomuceno, El Guamo, San Estanislao, Soplaviento y San Cristóbal. Así mismo, en los municipios de Plato, chibolo, Tenerife, en Magdalena.

• Circuito Talaigua Nuevo 2: se realizará la reposición de redes, armados de media tensión y podas técnicas desde las 8:30 a.m. hasta las 3:30 la tarde en el circuito Talaigua Nuevo 2, el cual suministra energía en la zona rural de Talaigua Nuevo Los Corregimientos: Talaigua Viejo, El Porvenir, Ladera de San Martín, El Peñón de Duran, Patico, Cicuco, Punta de Cartagena, Caño Hondo, vereda Gavila y Santa Isabel. Zona urbana y rural de Santa Barbara de Pinto y corregimientos: San Pedro, Barro Blanco y sectores aledaños a la vía Cicuco - Talaigua Nuevo - Santa Bárbara de Pinto.

• De 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., brigadas técnicas realizarán el desmonte, hincado, aplome, cimentación de postes y cambio de armados en la red de media tensión, labor que requiere suspender el fluido eléctrico en la zona urbana del municipio de Clemencia; Zona urbana del municipio de Santa Catalina -: corregimientos Galerazamba, Pueblo Nuevo, Loma Arena, Colorado Viejo en Santa Catalina, corregimiento Arroyo Grande en Cartagena. Fincas y Poblaciones en la vía que desde Bayunca conduce hacia Clemencia. Bayunca Barrios: San Rafael y 14 de Enero.

• Cartagena: el equipo operativo llevará a cabo el cambio de postes y elementos de red en el circuito Bocagrande 7, jornada que requieren la interrupción del servicio de 8:10 a.m. a 5:00 p.m. en la Isla Tierra Bomba El Corregimiento Punta Arenas. También estarán realizando mantenimiento preventivo entre las 9:45 a.m. y las 6:00 p.m. en la Isla Tierra Bomba El Corregimiento Bocachica.

Para adelantar trabajos de hincado de postes, cimentaciones, aplome y otras acciones técnicas en el circuito Chambacú 1, se suspenderá el servicio de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., en los barrios Loma Fresca, Pablo VI, Petare, Los Comuneros, Republica de Caribe, Palestina, Paraíso 2 y La Paz.

De 8:00 a.m. a 4:00 p.m., se interrumpirá el fluido eléctrico para realizar cimentación de instalación de postes, elementos de red y poda técnica en la Carrera 103 entre Calles 32A y 35 en el barrio San Jose de Los Campanos. De igual manera estarán en el barrio El Carmelo en la carrera 65 con manzana 15 de 11:20 a.m. a 1:00 p.m., y en Carrera 65 con Manzana 15 de 8:30 a.m. a 10:30 a.m.

• Achí y Montecristo: de 8:40 a.m. a 4:30 p.m., los operarios de Afinia trabajarán en el cambio de postes, armados de media tensión y aislamiento, para ejecutar esta actividad estos sectores permanecerán sin energía.

• ESSA GRUPO EPM y Afinia realizarán jornada técnica en la línea 582 desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. Razón por la cual estará sin energía los siguientes sectores: zona urbana y rural de los municipios: Morales, Simití, Santa Rosa del Sur, San Pablo.

Domingo 22 de octubre:

El equipo especializado en alta tensión ejecutará las actividades programadas entre las 6:00 a.m. y las 4:30 p.m., en la subestación El Banco, para lo cual es necesario suspender el servicio de energía en los siguientes circuitos y líneas:

• Circuito Sur de Bolívar: debido a los trabajos estarán sin energía los habitantes de la zona urbana y rural de El Peñón, zona rural del municipio San Martín de Loba y los corregimientos Buenos Aires, Chapetona, El Cerrito, Peñoncito, Papayal y Pueblo Nuevo.

• Línea 573: alimenta a la zona urbana y rural de Altos del Rosario, Barranco de Loba, Hatillo de Loba, Tiquisio y San Martín de Loba en Bolívar; y Guamal en Magdalena.

• Línea 595: estarán sin servicio los habitantes de la zona rural y urbana de Regidor, Río Viejo, Arenal del Sur, Morales. De igual manera, los municipios de Tamalameque y Pailitas en Cesar.

• Circuitos Banco I, II, III y IV: estas redes suministran energía a la zona rural y urbana de El Banco, Magdalena.

• Cartagena: Continuarán las adecuaciones del circuito Chambacú 8 desde las 6:30 a.m. hasta las 5:00 p.m., tiempo en el que estará sin servicio de energía los usuarios en la avenida del Mercado (Carrera 8B) con Calle 30 Sector Teatro Colón, Avenida del Centenario, Teatro Bucanero.

También percibirán por espacio de media hora al iniciar y al culminar los trabajos desde la Calle 30 hasta la Calle 32 entre Avenida Centenario y Avenida Luis Carlos López, Sectores Calle de La Magdalena, Calle del Solar, Calle Media Luna, Avenida del Centenario, Calle de San Andres, Calle Tripita y Media, Calle de Las Torrugas, Calle de Maravillas.

• Un equipo técnico realizar el cambio de postes, aislamiento y otras acciones en el circuito Membrillal 5, de 6:10 a.m. a 5:40 p.m., actividades que requiere suspender el servicio en la zona Franca La Candelaria, Mamonal Kilometro 12 World, Gecolsa.

• Circuito Nueva Cospique 2, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Cartagena, en la Carrera 57 con Calle 7A en el Barrio 20 De Julio.