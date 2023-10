Programación de Afinia entre el lunes 9 y domingo 15 de octubre en Bolívar

Lunes 9 de octubre

· Cartagena: desde de las 5:00 a.m. a 4:30 p.m. se reubicarán postes e instalando nuevos elementos en la red, por lo que se programó una interrupción de servicio entre la Carrera 6 y la 15 con calles 5 y 5a del Barrio Castillogrande, sectores Club Naval, Club Unión, Hospital de Bocagrande y Medihelp. Para aislar la zona de trabajo los usuarios del circuito Bocagrande 3 percibirán una interrupción del servicio al principio y al final de las obras.

Desde la Carrera 22d hasta la Carrera 22c entre Calles 29c y 29d del Barrio Chino se suspenderá el servicio para adelantar la optimización de la infraestructura eléctrica del servicio. Otro sector impactado por estos trabajos de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. es el comprendido entre la Calle 29d con Carrera 22 del Barrio Pie de La Popa.

· Turbaco: personal técnico de Afinia continuará con la instalación de nuevas estructuras en el circuito Ternera 2 de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., los residentes que estarán sin energía se ubican desde la Carrera 7 hasta la Carrera 11 entre Calles 6 y 17, sectores de la calle Las Flores y El Coco.

Martes 10 de octubre

· Cartagena: En el barrio San José de los Campanos, desde la Carrera 98 a la Carrera 102 entre Calle 36 y Diagonal 32, avanzará el proyecto de remodelación de la infraestructura eléctrica en el horario establecido de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

· María La Baja: en la zona rural de este municipio, vía Retiro Nuevo-Flamenco, fincas Los Bellos, La Esmeralda, Santa Zota, El Ojo y La Chuncada se ejecutarán actividades de renovación de los postes y redes desde las 6:00 a.m. a 5:30 p.m.

· El Guamo: para adelantar la modernización de la infraestructura eléctrica en este municipio, en el horario establecido de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., iniciará el cambio de postes y red primaria, impactando el servicio a los residentes de la zona urbana de este municipio y el corregimiento La Enea y sectores aledaños a la vía La Enea-El Guamo-San Pedro Consolado.

Miércoles 11 de octubre

· El Carmen de Bolívar: para adelantar actividades de poda entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m. se interrumpirá el servicio en los corregimientos: El Hobo, Bajo Grande, Santa Lucia, El Raizal, Caracoligrande, San Isidro, Los Charquitos y Arenas.

· Turbaco: Estaremos adelantando mejoras en la red en el barrio Los Laureles desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Además del sector Colegio Nueva Esperanza, Urbanización Loma de Piedra, Fincas Sotovocce, Mi Delirio y El Tikal.

Jueves 12 de 0ctubre

· Santa Rosa y Villanueva: avanzan las adecuaciones de la infraestructura eléctrica con el cambio de postes, redes y ramajeo en la zona urbana y rural de Santa Rosa y Villanueva. Además, sectores aledaños a la vía Cartagena, sector La Sevillana-Santa Rosa-Villanueva-San Estanislao. La interrupción de servicio será entre las 7:00 a.m. y las 5:30 p.m.

Viernes 13 de octubre

· Cartagena: en la población de Bocachica, zona insular de Tierra bomba, personal de Afinia continuará con el cambio de postes y redes desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

En el barrio San José de los Campanos continuaremos con el proyecto de remodelación de la infraestructura eléctrica de 6:00 de la mañana a 6:00 p.m. los sectores afectados desde la carrera 99 entre calles 35 y 35a

· Calamar y Arroyo Hondo: la zona urbana y rural de Arroyo hondo y los corregimientos: Barranca Nueva, Barranca Vieja, El Yucal, Hato Viejo en Calamar. Además de la población de San Joaquín de Mahates y el tramo Vía Calamar – Carreto estarán sin fluido eléctrico en aras de adelantar cambio de las redes desde las 7:00 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Sábado 14 de octubre

· Cartagena: Para comenzar el proceso de energización de la nueva subestación La Marina se programaron las siguientes interrupciones del servicio:

Chambacú 12 De 6:00 a 6:30 a.m. Desde la Carrera 17 (Avenida Jiménez) hasta la Carrera 26 entre la Calle Real y la Calle 27 del barrio Manga.

Chambacú 3 De 6:00 a.m. a 6:30 a.m.: Castro Histórico Sector La Torre del Reloj, Calle Primera De Badillo, Avenida Carlos Escollón, Calle Vicente García, Calle Del Tablón, Calle

3 / 3

De Las Carretas, Calle San Agustín, Centro Comercial Uno, Éxito La Matuna, Plazoleta del Joe, Olímpica La Matuna

Bosque 3 De 5:00 a.m. a 2:00 p.m.: desde la Calle 35 entre Carreras 27a y 29 del barrio La Quinta

Chambacú 12 De 6:00 a.m. a 5:00 p.m.: Calle 24 (Avenida Miramar) desde la Carrera 17 (Avenida del Puente) hasta la Carrera 22 del Barrio Manga.

Chambacú 5 De 5:35 a.m. a 6:05 a.m. y de 4:30 p.m. a 5:00 p.m.; desde la Calle 26 hasta la Calle 29 entre Carreras 17 y 18B del barrio Manga. De 5:35 a.m. a 5:00 p.m. desde la Calle 26 hasta la Calle 29 entre Carreras 19 y 21A del barrio Manga.

· San Juan Nepomuceno: en el corregimiento de La Haya y sectores aledaños a la vía San Juan-La Haya, seguirá la renovación de la infraestructura eléctrica desde las 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Domingo 15 de octubre

· Arjona, Mahates y María La Baja: para continuar con el cambio de una infraestructura eléctrica se programó la interrupción del servicio desde las 5:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. en la zona urbana y rural de los municipios de Arjona. Mahates, Maria La Baja y el corregimiento de San Cayetano en San Juan Nepomuceno. De igual forma, por compartir estructura estará desenergizado el circuito Ternera 13 que alimenta parte de Turbaco como Bonanza y el municipio de Turbana.

· Cartagena: En el sector de La Escuela Base Naval de la isla Manzanillo se realizarán adecuaciones en las redes, en el horario establecido de 6:00 a.m. a las 5:30 p.m.