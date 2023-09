Países Bajos presentará propuesta para infraestructura sobre temas de agua en Cartagena

Cartagena

En el Teatro Adolfo Mejía de Cartagena se llevará a cabo el “Foro: Construyendo con el agua. Soluciones sostenibles para Cartagena”, de 8:00 a.m. a 12:00 m., como encuentro de cierre de una serie de talleres de diseño de proyectos innovadores para la gestión del agua y la adaptación al cambio climático de la ciudad, llevados a cabo a lo largo del año en el marco del Programa Water as Leverage Cartagena - Construyendo con el agua, con la participación de actores locales y nacionales, incluyendo comunidades, academia, sector privado y gobierno.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El evento será instalado por la enviada especial para Asuntos Internacionales del Agua del Gobierno de los Países Bajos, Meike van Ginneken, el alcalde de Cartagena, William Jorge Dau Chamatt y la directora de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos (DAMCRA) del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ximena Rojas. Luego, se presentarán los antecedentes y la hoja de ruta que el programa siguió durante el año, para dar paso a la socialización de la versión avanzada de los diseños desarrollados por los equipos multidisciplinarios del programa y un espacio de conversación con los participantes para conocer sus ideas e intercambiar opiniones sobre los diseños propuestos.

Contraloría tiene identificados 119 proyectos como elefantes blancos en Bolívar

La jornada finalizará con el Panel “Construyendo juntos una Cartagena inclusiva”, con la participación de representantes de la comunidad, organizaciones sociales y el sector privado y la moderación de Mónica Parra, asesora para el cambio climático de la Embajada de los Países Bajos.

Para la enviada especial de Países Bajos, Meike van Ginneken, el programa Water as Leverage – Cartagena construyendo con el agua es clave porque “aborda preocupaciones compartidas de Colombia y Países Bajos sobre el agua y la adaptación climática en ciudades costeras desde una visión de colaboración internacional, donde la experiencia neerlandesa y colombiana se armonizan para alcanzar mejores resultados”. Ella también afirma que “los proyectos propuestos por Water as Leverage no son solo una serie de planes, sino una promesa de resiliencia e innovación, por una Cartagena más sostenible, que también pueden generar oportunidades de crecimiento económico”.