“Corvivienda no ha generado un solo proyecto en cuatro años”: congresista Fernando Niño

Cartagena

El Representante a la Cámara de Bolívar; Fernando David Niño Mendoza dejó una constancia en plenaria sobre lo que es para él, la pésima gestión del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital - Corvivienda.

El Conservador aseguró que Corvivienda en este cuatrienio no ha generado un solo proyecto de vivienda de interés social en el territorio, no se ha visto articulación alguna de parte de esta entidad con el Sistema Nacional de Vivienda, además, expresó que incumplen sus obligaciones contractuales, exponiéndose a procesos judiciales que incrementan los créditos iniciales a favor de los contratistas, como el caso del contrato administrativo No LP-004-2017 Etapa 1 del proyecto Ciudadela de la Paz, lo que generó la presentación de un proceso ejecutivo.

Con ocasión a este proceso ejecutivo, comentó que la entidad ha ocasionado el detrimento patrimonial, la obligación se ha incrementado aproximadamente en más de DOS MIL MILLONES DE PESOS ($ 2.000.000.000). Según él, esta situación puede ser objeto de proceso de responsabilidad fiscal o en su defecto de medio de control de Acción de Repetición en contra de todos los intervinientes en la gestión fiscal.

”La gestión de Corvivienda ha sido pésima, hoy tienen todas las cuentas embargadas por la mala gestión. Todo los recursos que se tenían destinados a los proyectos de vivienda para los más vulnerables, se está gastando en el pago de los intereses de las obligaciones pendientes”, manifestó el Representante.

Niño, pidió que la constancia fuera enviada a los órganos de control; a la Contraloría Distrital de Cartagena y a la Contraloría General de la Nación, para que estos hechos no se vuelvan a presentar, pues Corvivienda necesita una gestión eficiente y que genere soluciones de vivienda para las familias más vulnerables de la ciudad.