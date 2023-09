Deportivo Pereira y Unión Magdalena se enfrentan con los ocho en la mira

Deportivo Pereira recibe a Unión Magdalena en el estadio Hernán Ramírez Villegas. El partido, correspondiente a la fecha 13 del fútbol colombiano, iniciará a las 4:00PM y tendrá a dos equipos necesitados de puntos por diferentes motivos.

Pereira se hace fuerte en su casa

El conjunto de Alejandro Restrepo viene de sacar un punto luchado ante Atlético Bucaramanga. Con gol de Carlos Andrés Ramírez a los 92′, lograron sumar en su visita al estadio Alfonso López, en dónde se vieron superados en la mayor parte del encuentro.

El conjunto ‘Matecaña’ llega al encuentro con doce puntos en once jornadas. Acumula tres victorias, tres empates y cinco derrotas en este segundo semestre de liga colombiana. Se ubican en la casilla 17 y tienen como objetivo entrar al grupo de los ocho. Tan solo cuatro puntos los separan de esa octava casilla.

Viene de dos partidos sin perder, el empate ante Atlético Bucaramanga en la última fecha y una victoria 2-1 ante Deportivo Pasto. La última vez que perdió de local, fue el 17 de julio ante el Deportivo Cali, cuando fue derrotado 0-2.

Unión Magdalena y el fantasma del descenso

Unión Magdalena sigue bailando con el descenso. Después de tres partidos sin conseguir una victoria y de no poder vencer a Once Caldas en la última fecha, rival directo en su lucha por no descender, el equipo de Harold Rivera es último en dicha tabla y tiene todas las fichas para jugar en la segunda división del fútbol colombiano el año que viene.

La tabla se encuentra de la siguiente manera: Unión es último, con un promedio de 1.03. Le siguen Atlético Huila con 1.06 y Jaguares con 1.15. Once Caldas y Envigado siguen pendientes de lo que pueda suceder, pero están un poco más tranquilos, con 1.16 y 1.17 respectivamente.

Tabla del descenso tras los partidos del miércoles. pic.twitter.com/uVVclsro3b — José Orlando Ascencio (@josasc) September 21, 2023

El Ciclón llega a este encuentro necesitando sumar de a tres para poder ingresar al grupo de los ocho y tener más oportunidades de sumar en el promedio. Actualmente están en el puesto 12, con 15 puntos. El problema radica en que sólo ha ganado uno de sus últimos 10 partidos como visitante, con dos empates y siete derrotas.

Previa

En el historial reciente, Unión Magdalena se ha quedado con tres de los últimos cinco partidos. Deportivo Pereira ganó los otros dos encuentros. La última vez que se vieron las caras fue el 12 de abril. En aquella ocasión, Los ‘Matecañas’ se quedaron con la victoria, 0-2, en condición de visitante. La última vez que se enfrentaron en el Estadio Hernán Ramírez Villegas, los locales se impusieron 2-0.