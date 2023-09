Bucaramanga y Pasto se enfrentan por un lugar en los ocho mejores

Atlético Bucaramanga recibirá a Deportivo Pasto en el estadio Alfonso López, donde disputarán el partido válido por la jornada 13 de la liga colombiana. Los santanderanos no celebran una victoria desde la octava fecha y esperan aprovechar la localía para regresar a los ocho mejores. El encuentro iniciará a las 6:10PM y podrá vivirlo a través de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

Los dirigidos por Alexis Márquez no supieron mantener la ventaja en su último duelo ante Pereira, pues, a pesar de dominar gran parte del encuentro, un penal los condenó a otro empate y a una jornada más sin llevarse los tres puntos, que tanto necesitan para salir de la parte media de la tabla.

Con 16 puntos en la bolsa, ocupan la novena posición, producto de cuatro victorias, cuatro empates, cuatro derrotas. El mismo registro que tiene Atlético Huila y Millonarios, solo que, por diferencia de goles, es superado por el cuadro opita y se ubica por encima de los Embajadores.

El equipo buscará ser más eficaz para convertir las opciones de gol, en esta ocasión sin la presencia de Carlos Henao, pues sigue en proceso de recuperación luego de la lesión muscular. Tampoco estará en la nómina el argentino Emanuel Zagert, quien sufrió un golpe en la rodilla y estará fuera por un tiempo, hasta el momento indefinido.

El director técnico del conjunto Auriverde, habló sobre la fecha 13, previo al encuentro. “Vamos a enfrentar a un rival que no tiene un buen desarrollo en tema de puntuación, al ver lo que se muestra en la cancha nosotros estamos más próximos a conseguir victorias”, comentó. “Se lo he dicho mucho al grupo de jugadores, nosotros somos un equipo que cuando salimos a jugar salimos es a ganar, no a proteger un resultado y no perder”, añadió respecto a la posibilidad de lograr su primera victoria desde el 28 de agosto.

Hasta el momento, los visitantes no han sido consistentes con sus resultados y aunque han superado a Santa Fe, Once Caldas y Jaguares, estas tres victorias, los cinco empates y las cuatro derrotas no les han permitido salir de la parte baja. Desde la casilla 13, con dos puntos menos que su rival de turno, esperan mostrar superioridad en la cancha y escalar posiciones.