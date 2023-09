Envigado recibe a Jaguares buscando su primer triunfo del campeonato

Jaguares vs. Envigado | Colprensa

En una batalla por la salvación, Envigado recibirá a Jaguares en el estadio Polideportivo Sur de Antioquia, en encuentro válido por la jornada 12 de la liga colombiana. Concluidos los partidos del domingo, ambos equipos ocupan la decimoctava y decimoséptima casilla, respectivamente, en la tabla del descenso, siendo último y penúltimo en el presente campeonato.

Aunque Unión Magdalena y Huila se mantienen en el fondo de la tabla y son por el momento los peor posicionados, los rivales de este lunes 18 de septiembre buscarán alejarse de la zona de peligro y acumular una nueva victoria en el partido que dará inicio a las 4:00PM.

Siendo los únicos que no han logrado ganar en este semestre, el Equipo Naranja agoniza en el fondo de la clasificación con cinco puntos, producto de los cinco empates que acumula hasta la fecha. Aunque no han sido goleados por sus rivales y la máxima diferencia de goles en los encuentros de este semestre no sube de dos tantos, las seis derrotas que suman los siguen condenando a la última posición.

Los Felinos se ubican justo arriba de La Cantera de Héroes con dos victorias, la primera ante Boyacá Chicó y la que sería su más grande hazaña de la segunda mitad el año, el 2-0 ante Millonarios en la quinta fecha y con un hombre menos en cancha.

Con ocho puntos y dos derrotas consecutivas en los más recientes duelos, los de Montería son el cuadro con más partidos perdidos del presente campeonato, permaneciendo en la penúltima casilla de la Liga.

A los dirigidos por Andrés Orozco los acompaña un alentador balance en los últimos enfrentamientos ante los celestes, pues han salido victoriosos en dos de los cinco mano a mano, donde han empatado en dos ocasiones y Jaguares se ha quedado con una sola victoria. La última vez que se enfrentaron, los de Córdoba se impusieron 2-0 en la apertura.