Candidatos no han rendido cuentas

Cúcuta

Ninguno de los ocho candidatos a la gobernación de Norte de Santander ha ofrecido información sobre la financiación de sus campañas. Queda en 42 días para las elecciones regionales y la información no ha sido cargada a la plataforma de cuentas claras.

La ley 130 de 1994 obliga a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos a rendir cuentas entre otros sobre la información de la financiación de las campañas electorales.

Por ahora solo aparecen en la base de datos cinco campañas. Sobre el partido político esperanza democrática que corresponde al candidato Ramón Eli Tamara Rivera el primer Informe individual de ingresos y gastos de campaña está en cero, otros trece formatos adicionales no reportan informa.

En el caso de la organización política los buenos somos más el candidato Diego Armando González Toloza los 14 formatos los tiene en cero. Esto también ocurre con la organización política Nueva Fuerza Democrática y el candidato José Gregorio Botello Ortega quien tampoco tiene registro de ingresos o financiación.

Por otra parte, Afromutata no tiene información alguna o candidato, el caso se repite en Nueva Fuerza Democrática donde no hay candidato. Sobre los otros tres candidatos a la gobernación que buscarán remplazar al gobernador Silvano Serrano, no están registrados en la página.

Fabian Hernández, analista Electoral señaló que “digamos que en el tema de reportar oficialmente los ingresos de la campaña lo que permite es que la ciudadanía esté mejor informada sobre intereses, y los posibles conflictos de interés que tienen los candidatos que elegimos”.

La misión de observación electoral a nivel nacional ya ha dicho que solo el 4% de los candidatos han ofrecido información de sus recursos o el financiamiento. Además, en el caso de las 348 candidaturas para las alcaldías de las capitales departamentales, ninguna de ellas está disponible para su consulta, ya que no figuran registradas en la plataforma “Cuentas Claras”.