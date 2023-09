Once Caldas recibe a Envigado en un duelo directo por el descenso en el fútbol colombiano. El partido correspondiente a la fecha 11 se jugará en el Estadio Palogrande y comenzará a las 6:15PM. Ambos equipos se juegan el descenso en este último tramo del segundo semestre.

Dayro Moreno, el héroe de Once Caldas

Once Caldas viene cosechando buenos resultados. Sin embargo, están en la parte baja de la tabla del descenso y, a esta altura, ya no depende de sí mismo. El cuadro dirigido por Pedro Sarmiento necesita que Unión Magdalena y Atlético Huila no sumen puntos.

De la mano de Dayro Moreno, quién está a tan sólo once goles de convertirse en el máximo goleador histórico del fútbol colombiano, el ‘Blanco Blanco’ deberá seguir ganando. En la liga, se ubican en la casilla 12, con 13 unidades en 10 partidos. De ganar, empataría la línea del Junior y se metería a los ocho.

Envigado quiere su primera victoria en liga

Envigado sigue siendo el único equipo de la liga colombiana sin ganar ni un partido en el semestre. Actualmente son últimos con cuatro puntos en diez partidos. En la fecha anterior, empató a dos frente a Águilas Doradas.

La última vez que ganó un partido oficial fue el 13 de abril, cuando se impuso como local, 2-1, ante Deportes Tolima. Le quedarán diez jornadas para intentar entrar a cuadrangulares y sumar puntos importantes en su lucha por el descenso.

Así está el panorama del descenso

Tabla del descenso tras los partidos del jueves. pic.twitter.com/jveLy3kbjJ — José Orlando Ascencio (@josasc) September 15, 2023

Previa

En el historial reciente de ambos equipos, Once Caldas está invicto en los últimos cinco partidos. Son tres victorias y dos empates, frente a un Envigado que no ha podido convertir en los últimos dos enfrentamientos. La última vez que se vieron las caras, el encuentro terminó empatado sin goles.