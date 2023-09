Etapa 18 de la Vuelta a España: La montaña seguirá dictando sentencia en la general

Pelotón de la Vuelta a España (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Tras el Angliru llega este jueves una nueva jornada exigente de alta montaña, con cinco ascensiones puntuables, uno de segunda, otro de tercera y tres de primera: San Lorenzo y doble subida al inédito puerto de La Cruz de Linares, donde acabará la decimoctava etapa de la Vuelta a España .

Será en total 179 kilómetros de recorrido con inicio en Pola de Allande.

El Jumbo Visma, aún siendo muy superior al resto y volviendo a colocar, como en el Tourmalet, a sus tres ‘tenores’ los primeros de la etapa y además ampliando aún más su ya confortable ventaja al frente de la clasificación, sigue sin desvelar la incógnita más importante a despejar hasta Madrid. La de cuál es su baza definitiva para ganar la carrera.

Y es que al estadounidense y líder Sepp Kuss le han dejado solo justo cuando iban los tres del Jumbo juntos por delante. Primoz Roglic quería su “ritmo”, lo puso y lo mantuvo, a pesar del “momento extraño” que pasó cuando se quedó su líder. Según el propio Jumbo, Kuss había sido el que había dado el visto bueno para que el esloveno tirase para adelante.

El norteamericano parecía admitir su último día de rojo cuando encontró la rueda de Mikel Landa, al que no dio ni un relevo. Pero en meta, en una acción que no le gustó nada al vasco, le birló al del Barhain los 4 segundos de bonificación del tercer puesto. Kuss le pidió disculpas y Landa le agradeció el gesto.Esos cuatro segundos sumados a los cuatro que no le disputó Jonas Vingegaard a Roglic por la victoria de etapa son los que le saca ahora mismo Kuss a Vingegaard.

Al respecto hablaron los protagonistas. Vingegaard, que quizás haya sido el más claro del equipo, sentenció: “Me gustaría ver a Sepp ganar la Vuelta”. “Es una ocasión única”, se ilusiona Kuss, para quien esos ocho segundos pueden ser oro puro.

Un poco discordante estuvo Roglic, quien, eso sí, en tono jocoso, dijo claramente que apuesta por si mismo. Aunque inmediatamente después recordó que “es Sepp el que va de rojo” y dejó en manos de su “jefe” en el equipo y en las “piernas” de los tres la decisión final. “Ganará el que diga el jefe y será el que tenga las mejores piernas”, comentó.

También su “jefe” Marc Reef recogió el guante de Roglic: “ganará el más fuerte”, dejó claro el director deportivo del conjunto neerlandés.

Habrá que esperar entonces por lo que ocurra en esta complicada etapa que se avecina: si Kuss podrá mantener el estao físico para seguri siendo líder o si por el contrario Roglic da el golpe definitov para portar el maillot. Linda lucha en los últimos días de la Vuelta.