Deportivo Cali buscará un triunfo que le permita sacudirse ante el Huila

Atlético Huila vs. Deportivo Cali | Colprensa

El Deportivo Cali será el anfitrion del penúltimo partido de la jornada de este 14 de septiembre. Recibirá al Atlético Huila en la jornada 11 de la liga colombiana. El duelo dará inicio a las 6:40PM en el estadio del cuadro Azucarero.

Los locales no han logrado los resultados esperados y, con nueve puntos, no han logrado salir del fondo de la tabla. Llegan al encuentro en la decimoséptima casilla con dos victorias, ante Deportivo Pereira, en la primera fecha con un 0-2 y en la novena fecha donde golearon a Pasto 4-0. Tres empates y cuatro derrotas no le han permitido avanzar. Ante la ausencia de Luis Sandoval y Teófilo Gutierrez, el equipo tambalea en busca de la remontada.

Luego de la goleada a manos del América de Cali en el clásico vallecaucano, la permanencia de Jaime De La Pava se encuentra en la cuerda floja. Tendrá que maquinar una nueva estrategia que salve al equipo de la racha de malos resultados que viene acumulando en las últimas fechas.

Según declaraciones del entrenador, Jhon Vásquez ha venido recuperándose físicamente y podría ser una ficha clave en este partido y junto a Gustavo Adrián Ramírez esperan potenciar la cuota ofensiva. Ante la falta de resiliencia que los caracterizó en la pasada fecha, esta vez tendrán que ganar si buscan revertir la penosa situación en la que se encuentran.

Los Opitas, por otro lado, han logrado mantenerse entre los diez mejores de la temporada. Con 15 puntos, vienen de golear 3-0 a su clásico rival y, junto a la victoria ante Tolima, suma cuatro triunfos. Con tres empates y tres derrotas, llega fuerte a esta jornada en la que podría concretar su quinta victoria y entrar en el top 5.

Las estadísticas defienden a los locales, pues en los último cinco enfrentamientos, han ganado en dos ocasiones, mientras Atlético Huila solo una vez. Sin embargo, este único triunfo lo consiguieron la temporada pasada, lo que reafirma el crecimiento que han demostrado en términos de desempeño en este 2023.