Deportes Tolima estrenará tecnico visitando a un Atlético Huila preocupado por el descenso

Atlético Huila recibe a Deportes Tolima por la fecha 10 del fútbol profesional colombiano. El partido se disputará en el Estadio Guillermo Plazas Alcid y comenzará a las 6:15 pm (hora colombiana). Los Opitas deben ganar para seguir optando por mantener la categoría.

Atlético Huila y su lucha por el descenso

Los dirigidos por Diego Corredor necesitan seguir la misma línea de la fecha anterior, en donde consiguieron los tres puntos tras vencer al Once Caldas 1-2, de visitante. Actualmente están en la casilla 11, con 12 puntos en nueve partidos disputados. De ganar hoy, se meterían en el grupo de los ocho.

Sin embargo, los Opitas también tienen que estar al tanto de la tabla del descenso, donde se ubican últimos, con un promedio de 1.03. Para lograr salvar la categoría, deberán alcanzar la línea de Envigado (1.16).

Tabla del descenso tras los partidos del domingo. pic.twitter.com/sgg9WaenoS — José Orlando Ascencio (@josasc) September 11, 2023

El debut de José Arastey al mando del Tolima

Los ‘Pijaos’ no vienen haciendo una gran campaña. En ocho partidos disputados, acumulan 9 puntos, con dos victorias, tres empates y tres derrotas. En el último encuentro, sufrieron una dura caída de local ante Deportivo Pereira, que significó la renuncia de Juan Cruz Real.

Tras la renuncia del entrenador, el español José Arastey, que estaba al mando de las divisiones inferiores, estará en el banquillo del equipo, con la oportunidad, y la esperanza, de quedarse como entrenador definitivo.

Previa

Deportes Tolima domina el historial reciente entre ambos equipos. No ha perdido en los últimos cinco partidos ante Atlético Huila, son cuatro victorias y un empate. La última vez que se vieron las caras, los ‘Pijaos’ ganaron por la mínima.

Posibles onces

Atlético Huila: J. Figueroa, J. Lerma, A. Ariza, L. Escorcia, B. Medina, S. Hernández, C. Robles, C. Tobar, M. Vinicius, C. Lucumi y W. De La Rosa.

Deportes Tolima: N. Volpi, L. Riascos, M. Torres, C. Haydar, J. Hernández, J. Ríos, J. Nieto; F. Boné, Y. Guzmán, A. Castro y D. Herazo.