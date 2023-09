Deportivo Pasto y Jaguares abren con la décima fecha del fútbol colombiano

La jornada de clásicos en Colombia empieza este viernes 8 de septiembre con el duelo entre Deportivo Pasto y Jaguares de Córdoba, válido por la décima fecha de la Liga. El encuentro a disputarse en el Departamental Libertad comenzará sobre las 7:40 de la noche y usted podrá vivirlo por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

El conjunto nariñense llega a este partido, luego de haber sido goleado por el Deportivo Cali en Palmaseca. El entrenador Flabio Torres tiene la oportunidad de recomponer camino, teniendo en cuenta que de ganar en casa regresará, por lo menos de manera parcial, al grupo de los ocho.

La principal novedad del Tri pasa por la ausencia del delantero argentino Gustavo Britos, quien viene de ver la roja directa en territorio vallecaucano y tendrá que cumplir con su respectiva sanción. Se espera que Darwin López juegue en su lugar.

Respecto al cuadro felino, la situación es complicada. Con apenas 8 puntos es el penúltimo de la tabla de posiciones y suma cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria (dos empates, dos derrotas). Su última alegría se remonta al 13 de agosto cuando venció de local a Millonarios, sin mencionar que de visitante no ha logrado sumar de a tres en lo corrido del semestre.

El entrenador Julio Enrique Méndez no podrá contar para este partido con Freddy Espina, que fue expulsado con roja directa en el duelo frente al Independiente Medellín. Ahora bien, dicha ausencia no influiría en el armado del once titular.