Santa Fe busca su primera victoria fuera de casa, cuando visite al Unión Magdalena

Unión Magdalena vs Santa Fe. Colprensa.

Unión Magdalena recibe a Independiente Santa Fe en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, por la fecha 6 del fútbol colombiano. El partido iniciará a las 6:10PM. Los dirigidos por Harold Rivera necesitan sumar de a tres para escapar al descenso, mientras que los ‘Cardenales’ quieren ganar por primera vez fuera de casa y regresar a los ocho.

Unión Magdalena, cerca del descenso

Unión Magdalena no levanta cabeza y está cada día más cerca de perder la categoría. Por ahora está último puesto en la tabla del descenso y necesitado de 32 puntos, o más, para mantenerse en la primera división del fútbol colombiano.

Tabla del descenso al final de la fecha 5. pic.twitter.com/pkVWzsG6Ap — José Orlando Ascencio (@josasc) August 15, 2023

El Ciclón llega al encuentro en la posición 16, después de tres empates seguidos sin goles. Tiene tres puntos en cinco compromiso. Solamente ha anotado un gol en lo que va de la liga. Fue en la derrota 2-1 frente Atlético Huila.

Santa Fe quiere ganar fuera de casa

Los ‘Cardenales’ vienen de una clasificación agónica a los cuartos de final de la Copa Colombia frente a Deportivo Cali. Empató la serie sobre el final del partido y logró sacar adelante el encuentro desde los once pasos, con una enorme actuación de Juan Daniel Espitia.

Sin embargo, el camino sigue y fuera de El Campín, Independiente Santa Fe no ha tenido el mejor rendimiento. En la era Bodhert, no ha conseguido ni un punto lejos de casa y, si contamos el semestre anterior, ya acumula once partidos sin ganar de visitante.

Previa

El historial reciente tiene un claro dominante, Santa Fe. Los de Hubert Bodhert se han llevado tres, de los últimos cinco partidos. El ciclón se llevó una victoria y un empate. La última vez que se vieron las caras, fue en Bogotá. El encuentro terminó empatado sin goles. El último encuentro en Santa Marta, los Cardenales se llevaron la victoria 0-2.

Posibles alineaciónes

Unión Magdalena: Ramiro Sánchez, Juan Angulo, Ronaldo Lora, Nicolás Gil, Alain Guerrero, Jean Colorado, Fabián Cantillo, Cristian Sencion, Gustavo Torres, Ricardo Márquez, Wilder Guisao.

Santa Fe: Antony Silva, Fabián Viafara, Iván Scarpetta, Julián Millán, Dairon Mosquera, Iván Rojas, Rubén Manjarrés, Jersson González, Yeison Moreno y Hugo Rodallega.