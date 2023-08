Cartagena, elegida entre varias ciudades de Latinoamérica para el programa Cities Forward

Cartagena de Indias fue seleccionada entre más de 129 ciudades de Latinoamérica que se presentaron en la convocatoria ‘Cities Forward’ un programa del Departamento de Estado de los EE.UU., ICLEI-Local Governments for Sustainability, Resilient Cities Catalyst y The Institute of the Americas, que busca desarrollar intercambios con otras ciudades del país norteamericano para la implementación de proyectos que resuelvan desafíos urbanos críticos.

El Distrito, a través de la Oficina de Cooperación Internacional, se postuló a esta iniciativa, luego de que se lanzara por primera vez en el encuentro Cities Summit en Denver, Colorado, donde participó el alcalde de la ciudad, William Dau Chamat.

La convocatoria contempla la participación de 24 ciudades que se agrupan en pares, 12 de Estados Unidos y 12 de América Latina, por parte de Colombia solo quedaron elegidas la ciudad de Cali y Cartagena de Indias.

“La selección de Cartagena en esta convocatoria demuestra una vez más el posicionamiento internacional que ha tenido la ciudad a través de la Oficina de Cooperación Internacional, logrando incluir en la agenda global no solo las necesidades identificadas en superación de la pobreza, lucha contra la corrupción y atención a la población migrante, sino también las estrategias para abordar el cambio climático y la construcción de una ciudad resiliente ante los retos del futuro”, explicó Miguel Manga, Asesor de Despacho para Cooperación Internacional.

Esta convocatoria busca acercar capacidades técnicas y financiarías al Distrito para hacerle frente a los retos que impone el cambio climático, por lo que, desde la Oficina de Cooperación Internacional se priorizo para la propuesta ‘Parque Distrital Ciénaga de la Virgen’, la cual a su vez se encuentra alineada con los propósitos del programa Water as Leverage, que se implementa con el Gobierno de los Países Bajos.

“Entendemos que estos retos son compartidos con otras ciudades y que las intervenciones en sectores de alta vulnerabilidad ambiental y social necesitan respuestas integrales para la adaptación al cambio climático. Estamos muy complacidos en ser parte del programa Cities Forward”, anotó Manga Quintana.

El proyecto que se desarrollaría en el marco de este intercambio tendría una vigencia de 3 años, es decir hasta el 2026.