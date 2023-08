Juan Fernando Quintero, anunciado como jugador de Racing: “Un ángel que nació en Colombia”

Terminó la espera y Juan Fernando Quintero tendrá una nueva experiencia en el fútbol argentino. Racing Club de Avellaneda anunció de manera oficial la contratación del volante antioqueño, quien salió del Junior de Barranquilla apenas meses después de haber llegado y generado ilusión en la hinchada tiburona.

“Juan Fernando Quintero es el cuarto refuerzo de La Academia para esta temporada. ¡Vamos por todo!”, anunció el club, que a la vez compartió que el volante usará el dorsal número 8.

Un ángel de la guarda que nació en Colombia…@juanferquinte10 pic.twitter.com/hvA9UzI9is — Racing Club (@RacingClub) August 17, 2023

Quintero, de 30 años, llega al club luego de que le compraran el pase que tenía en la mano tras quedar libre del Junior. La operación se cerró en 3.6 millones de dólares, con un contrato hasta 2026.

“Estoy contento y convencido del proyecto, motivado por lo que viene. El entrenador me planteó su proyecto y cómo iba a encajar en el juego de él y la verdad que me motivó. Estoy preparado para jugar, hice la pretemporada con Junior de Barranquilla, me he mantenido y espero estar en la cancha lo más rápido posible”, dijo el futbolista tras llegar a Buenos Aires hace más de dos semanas a la espera de estampar su firma.

El fichaje del mediocampista tuvo incertidumbre, y que cuando se le practicaron los primeros exámenes médicos, se le encontró una pequeña arritmica cardíaca. Sin embargo, esperaron para realizarle otra prueba y finalmente la terminó aprobando.

Quintero llega a su décimo equipo y ahora tendrá que enfrentar a River Plate, un club en el que es ídolo por los logros conseguidos y, sobre todo, por aquel recordado gol a Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores en Madrid, España.