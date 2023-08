Expresidente Andrés Pastrana ratificó apoyo a Jacqueline Perea a la Alcaldía de Cartagena

El expresidente de Colombia Andrés Pastrana Arango explicó las razones del porque la Nueva Fuerza Democrática decidió avalar a la abogada y líder social Jacqueline Perea Blanco para la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias.

Dijo que es una mujer que viene de la base popular, es coherente, transparente y se identifica con las tesis, los principios y los programas de la Nueva Fuerza Democrática.

“La ciudad está cansada de la vieja clase política de esos cacicazgos que hay en la ciudad y ella representa precisamente lo contrario, con Jacqueline vamos a ganar la Alcaldía de Cartagena y vamos a combatir todas estas estructuras corruptas que hay en la ciudad”, dijo el expresidente Pastrana al tiempo señaló que el Partido impulsa sus fuerzas en Cúcuta, Bogotá, Medellín, Cartagena y Cali. “Aquí nos estamos jugando el futuro de Colombia y vamos a derrotar al Pacto Histórico”.

Entre tanto la candidata a la Alcaldía de Cartagena, Jacqueline Perea Blanco, agradeció la presencia y el respaldo del ex jefe de Estado por ratificar todo su apoyo a un proceso social diferente que se viene cuajando en la ciudad.

“Hoy me atrevo a decir que somos la única candidatura con arraigo popular y realmente con coherencia, y créame usted presidente Pastrana que desde el momento en que se me acogió en el Partido, soy un soldado más que ingresa a estas filas de la Nueva Fuerza Democrática en la defensa del país y de la ciudad. Cartagena no solamente está sitiada por la delincuencia y el hampa, sino que Cartagena hoy se encuentra como una ciudad bombardeada, destruida, lo que hace la izquierda recalcitrante en cabeza de su alcalde William Dau Chamat”, dijo Perea Blanco.

Finalmente, el expresidente Pastrana anotó: “Jacqueline usted sabe que cuenta con todo el apoyo de la Nueva Fuerza Democrática y el mío personal y vamos a recuperar esta importante ciudad”.