“Estaba seguro que lo iban a matar”: Madre de patrullero barranquillero asesinado en Cauca

Michael León, subintendente de la Policía, había expresado a su madre el temor que tenía de ser trasladado al Cauca y que “estaba seguro” que sería asesinado, así lo contó Ingrid Ajá, madre del oficial a Caracol Radio.

“En las últimas palabras de salida me dice: Mami, a mi me mandan para allá es para que me maten. Mami ténganlo por seguro que a mi me van a matar porque para eso es nos mandan”, manifestó la mujer.

El uniformado tenía 7 condecoraciones y más de 40 felicitaciones, era casado y dejó dos hijos menores de edad.

El cuerpo del oficial llegará este lunes a Barranquilla y será velado por sus familiares. Por su parte, el General Jorge Urquijo, comandante de la Policía Metropolitana les entregará la bandera de Colombia y ofrecerá palabras de agradecimiento a su madre y parientes.