Huila y Alianza Petrolera se enfrentan en un partido directo por el descenso

Alianza Petrolera vs Atlético Huila. Colprensa.

Atlético Huila recibe a Alianza Petrolera en el estadio Guillermo Plazas Alcid, en un partido correspondiente a la fecha 4 de la liga colombiana. El juego comenzará a las 6:15 pm (hora colombiana) y será un duelo directo por sumar puntos en la tabla del descenso para evitar perder la categoría.

Tabla del descenso al final de la fecha 3. pic.twitter.com/g0RjwtJeRy — José Orlando Ascencio (@josasc) August 3, 2023

Atlético Huila necesita ganar para descontar

Los Opitas siguen en la lucha por salir de los puestos del fondo en la tabla del descenso. Lleva 23 partidos en el año y, por el momento, sigue en los puestos que le asegurarían un cupo en la segunda división del fútbol colombiano. El reto de Néstor Craviotto es evitar el descenso y le restan al menos 17 partidos restantes cumplirlo.

Por el momento, se encuentra segundo en la liga colombiana con 6 puntos de 9 posibles. Ha ganado los dos partidos disputados de local, Unión (2-1) y Pereira (2-0), y sólo perdió de visitante frente a Bucaramanga (1-0), quien es líder en solitario con 7 puntos.

Tiene la oportunidad perfecta para descontarle en el promedio a Alianza Petrolera. La racha actual de Atlético Huila de local es perfecta. Dos partidos, dos victorias. Pero también estuvo 5 partidos sin ganar el semestre anterior, perdiendo 3 de esos 5 compromisos.

Alianza Petrolera no quiere perder terreno

Alianza llega con la misma ilusión de Atlético Huila, salir de la zona baja de la tabla de promedios, en dónde se encuentra en la casilla 17 con un partido menos. Por otro lado, en la tabla del segundo semestre, los Aurinegros son novenos con 4 puntos.

César Torres sigue invicto en el banquillo santandereano, empatando en el debut ante Deportivo Pasto (1-1) y ganándole al campeón, Millonarios (2-0). El registro de visitante no es bueno, desde el 18 de abril que no gana cuándo sale de su estadio. En aquella ocasión fue victoria ante Once Caldas. Desde entonces, son 5 empates y 3 derrotas.

Previa

El historial reciente favorece, claramente, a Alianza Petrolera, quien ha ganado 4 de los últimos 5 partidos entre los dos. Atlético Huila se llevó el otro partido. La última vez que se vieron las caras en el Guillermo Plazas Alcid, fue derrota de los Opitas 1-2 ante los Aurinegros.