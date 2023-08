Conductores de Transcaribe vivieron experiencia de un ciclista en Cartagena

Cartagena

Jorge Luis Gutiérrez es un operador de vehículos tipo padrón en Transcaribe. Por unos minutos, Jorge se bajó del bus, se puso en los pedales de un ciclista, y vivió en carne propia lo que sienten los ciudadanos que usan este medio de transporte en las calles de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

”Este cambio de rol me hizo vivir las experiencias de los ciclistas, me concientizó de que, cuando los conductores no respetamos la distancia mínima de 1.5 metros de distancia, podemos poner en riesgo la seguridad y la vida de los que van en bicicletas”, afirmó.

Cartagena sumó un nuevo candidato a la Alcaldía: ahora son 16 aspirantes

Jorge fue uno de los operadores del sistema de los cartageneros que participaron en la jornada pedagógica de sensibilización a los actores viales denominada “Cambio de roles”, organizada por el equipo de Movilidad de la Gerencia de Espacio y Público del Distrito, en conjunto con Transcaribe y sus concesionarios de la operación, Sotramac y Transambiental, en el Patio 3 del sistema.

La actividad consistió en que, por un momento, los operadores del sistema de transporte masivo, vivieran la experiencia y situaciones que diariamente viven quienes comparten con ellos la vía, y especialmente, los que se mueven en bicicletas.

Ciclistas y conductores cambiaron sus medios de transporte, y se expusieron de manera controlada a los riesgos viales cotidianos, con el fin de sensibilizarse sobre el respeto a las normas de tránsito, y prevenir accidentes en las vías de la ciudad.

”Entendí que cuando uno va manejando la bicicleta y siente que otro vehículo lo adelanta, o le pita a uno, se sienten nervios e inseguridad, lo que puede terminar en un accidente. Creo que esta actividad me convertirá en un mejor conductor, porque ahora estoy más consciente de lo que es estar en los zapatos de un ciclista, y asumiré con mayor profesionalismo mi responsabilidad como operador”, sentenció Jorge Luis.

”Este tipo de iniciativas refuerzan los aspectos claves de la capacitación de nuestros operadores. El sistema de todos los cartageneros es un actor relevante de la movilidad en la ciudad. Por eso, desde Transcaribe, nos sumamos a todas las actividades que contribuyan a fortalecer nuestras capacidades y mejorar día a día nuestro servicio”, afirmó Patricia Hernández Guzmán, gerente de Transcaribe.