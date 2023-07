Algunos colegios de Dosquebradas siguen en anormalidad académica

Pereira

Menos de una semana duró la normalidad académica en algunas instituciones educativas de Dosquebradas, que ya habían tenido dos semanas de trabajo a media jornada porque los planteles educativos no contaban con el personal de aseo necesario para estar tiempo completo.

Según la información que emitió la Secretaría de Educación de Dosquebradas, el pasado lunes 24 de julio, habría total normalidad porque ya estaba listo todo el proceso de contratación, por lo que los estudiantes retornaban a sus horarios habituales.

Sin embargo, hubo nuevamente inconvenientes en colegios como el Santa Juana de Lestonac, que el viernes tuvo nuevamente que trabajar a media jornada porque las personas de aseo que se habían comprometido a enviar no llegaron. Así lo expresó la presidenta de la asociación de padres de la institución, Ulmaría Restrepo Marín.

“Por qué el secretario de educación lo hace de manera diferente de como lo hacen en todos los municipios, en Pereira no tienen este problema. Qué hicimos nosotros como asociación, interpusimos una queja en la Defensoría del Pueblo de Risaralda, allá nos están colaborando, ya sabemos que la Procuraduría va a intervenir en el asunto, pero mientras tanto seguimos con la situación y resulta que, gracias a nuestra labor, la del municipio y la de los estudiantes que han marchado por las calles de Dosquebradas y han hecho plantones en la Alcaldía, el señor se retractó y ya esta semana de vacaciones no nos la pudo mover y dijo que lo de la contratación estaba lista, que nos iba a mandar una aseadora para el lunes y otra para el miércoles y eso no se cumplió, al de mantenimiento tampoco lo han nombrado, inclusive él se está presentando a entrevistas porque tienen sus necesidades y no puede esperar a que lo llamen”, dijo Restrepo Marín.

Indicó además que esta no es una problemática nueva, pues desde hace varios años se ha venido registrando este inconveniente al iniciar el calendario escolar, pero la diferencia este 2023 ha sido que la Secretaría hizo el contrato no por toda la vigencia sino únicamente por seis meses, y al tratar de hacer el proceso contractual para el segundo semestre, se generaron estos retrasos e incumplimientos.

“Durante varios años hemos tenido problemas con las contrataciones iniciando el año para lo que es celaduría, aseadoras, personas de mantenimiento y parte del personal administrativo; todos estos años, cuando entran los estudiantes les toca empezar a trabajar a jornada media porque no han hecho el contrato y resulta que la partida presupuestal se hace desde el año anterior en el mes de noviembre, no entendemos por qué pasa diciembre, pasa enero y los contratos no se estaban haciendo efectivos. El problema se volvió más grave porque partieron el contrato, cambiaron la empresa de aseo que iban a contratar y una serie de torpezas. No entendemos qué es lo que está pasando”, dijo la madre de familia.

Esta semana iniciarán las labores en el colegio Lestonac con anormalidad académica, es decir, los estudiantes recibirán solo tres horas de clase y deberán regresar a sus casas, pues no hay personal de aseo ni mantenimiento que garantice las condiciones para la estadía de los menores. Los padres de familia manifestaron que continuarán en anormalidad hasta que las autoridades de educación cumplan lo requerido.