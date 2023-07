Programación de Afinia en Bolívar entre el martes 25 y el domingo 30 de julio

Martes 25 de julio

• Cartagena: desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. adelantaremos labores de reposición de la infraestructura eléctrica entre la Carrera 12 y la Diagonal 31B y 31F del barrio El Recreo.

• Villanueva: se realizarán trabajos de optimización e instalación de postes en sectores aledaños a la vía Villanueva - San Estanislao y las veredas Pierna Gorda y Patón, localidades donde se interrumpirá el servicio desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

• Pinillos: la brigada técnica ejecutará labores de optimización y mantenimiento del circuito que alimenta a este municipio, y por ello, estarán sin energía de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., la zona rural de este municipio: Playa de Las Flores, Mantequera. En zona rural de Magangué, los corregimientos: Coyongal, Las Brisas, Santa Mónica y en zona rural de Achí, los corregimientos: Playa Alta, Guacamayo, Tres Cruces.

Miércoles 26 de julio

• El Carmen de Bolívar: en las poblaciones de El Cerro y Loma del Viento llevaremos a cabo la instalación de postes entre las 8:30 a.m. y las 4:00 p.m., tiempo en el que es necesarios suspender el fluido eléctrico.

• Magangué: personal técnico de Afinia continuará con la instalación de nuevas estructuras en el barrio Sanmarkanda desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

• Pinillos: continuaremos con la remodelación de la infraestructura eléctrica, razón por la cual se interrumpirá el servicio de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. en los corregimientos: Armenia, Santa Rosa, Puerto López y sectores aledaños a la vía Pinillos- Puerto López.

Jueves 27 de julio

• Cartagena: para seguir renovando equipos que cumplieron su vida útil es necesario interrumpir el fluido eléctrico entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m., desde la Calle 6 con Carrera 6 y 14 del barrio Castillogrande.

• Magangué: en los barrios Milagro, San Pablo, El Progreso, Macondo, ejecutaremos cambios de redes y de postes entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., horario establecido en que estarán sin servicio eléctrico estos sectores.

Viernes 28 de julio

• Calamar: se llevarán a cabo actividades de poda preventiva sobre el circuito Calamar 2 desde las 6:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., tiempo en que estarán sin fluido eléctrico los residentes de los corregimientos Sato y Machado.

Sábado 29 de julio

Cartagena:

• Entre la Calle 35 con Carrera 32 del barrio La Esperanza ejecutaremos labores de remodelación de red desde las 7:00 a.m. hasta las 5.00 p.m.

• El equipo técnico adelantará actividades entre las 7:00 a.m. y las 6:00 p.m., tiempo en el que será necesario suspender el fluido eléctrico en los circuitos Chambacú 1 y 4 que suministran energía a los barrios Loma Fresca, Pablo Sexto II, Palestina, Palestina sector La Heroica, Pedro Salazar, Petares, República del Caribe, Santa Rita, La Paz, Los Comuneros y Torices.

Domingo 30 de julio

Cartagena:

• Para realizar mantenimiento a las redes de distribución subterránea del centro histórico de Cartagena, se programó una interrupción desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. impactando la prestación del servicio en el San Diego, Calle Las Bóvedas, La Serrezuela y Universidad de Cartagena y desde las 8:00 a.m. a 5:30 p.m. el sector comprendido desde la Calle 26 con Carrera 25 del barrio Getsemaní.

• Debido a labores de mantenimiento de la subestación Nueva Cospique se interrumpirá el servicio de energía a partir de las 7:00 a.m. a 6:00 p.m. Los trabajos implican interrumpir el suministro eléctrico a los clientes de Mamonal desde el kilómetro 9 al 13 como: Vida Gas, empresa Van Leer, Agafano del Caribe, Servicentro ESSO Mamonal, Atunes de Colombia, Diaco Siderúrgica, Cartagas, Siderúrgica Boyacá, Gasan, Cryogas, Gecolsa, zona franca La Candelaria y Sicar, Cliente Royal Andino- Polybol vía Mamonal Kilometro 5.

También estarán sin fluido eléctrico barrios como Albornoz, Arroz Barato, Bellavista, El Libertador, Mamonal, Policarpa, Puerta de Hierro, Urbanización Villa Barraza, variante Pozón-Policarpa.