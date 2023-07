PES Pedro Romero entregó donaciones a emprendedores en Caño del Oro

Cartagena

Los habitantes de la zona insular de Caño del Oro que hacen parte del programa Somos Progreso recibieron los activos fijos que fortalecerán sus unidades productivas, siendo la segunda de varias que tiene programadas la Alcaldía de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social - Pedro Romero, en conjunto con AGAPE Opportunity.

La iglesia cristiana principal del corregimiento fue el escenario en el que los 34 emprendedores beneficiarios recibieron herramientas como vitrinas, ventiladores, impresoras, mobiliarios y congeladores, insumos que serán claves para optimizar sus negocios, brindar mejores servicios a sus clientes y generar mayores ingresos que les permitan a sus familias, crecer económicamente.

De esta manera, las 1.050 personas que hacen parte del programa ‘Somos Progreso’ tendrán la oportunidad, junto a sus familias, de combatir la condición de pobreza extrema.

“La alianza entre el Plan de Emergencia Social Pedro Romero —proyecto del Distrito de Cartagena— y AGAPE Opportunity, es la oportunidad creada para que muchas familias puedan salir adelante. La entrega de estos activos e insumos que reciben estas familias loreñas, significa un antes y un después en sus vidas, porque realmente hoy cuentan con medios para fortalecer la generación de ingresos que permitirán desarrollar sus negocios y transformar sus realidades”, expresó Delly De la Rosa, directora del PES - Pedro Romero.

Laura Mercado López, una de las 34 personas que recibieron el activo fijo, nunca imaginó que tendría la oportunidad de mejorar su emprendimiento con una ayuda de $2 millones de pesos. Ahora sueña en grande, gracias al programa Somos Progreso: “después de las capacitaciones, que valoré muchísimo, y este capital semilla me veo no con un emprendimiento sino con una empresa legalmente constituida que pueda generar empleo y que, además, no esté simplemente aquí en Caño del Oro sino que también surja en las demás islas que tenemos cerca y en toda Cartagena”, expresó.

Además de las capacitaciones y del capital semilla que han recibido ya varios emprendedores, se viene una nueva fase dentro de su proceso: “a estas familias les espera un proceso de acompañamiento en la postcapitalización, donde los asesores estarán visitándolos en sus casas para confirmar cómo fortalecen más aún sus procesos productivos. Se elaborará un diagnóstico que permita identificar cuáles son las principales barreras que todavía enfrentan este tipo de negocios”, explicó Sury Ruiz, gerente de proyecto de AGAPE Opportunity en Cartagena.

Continúan las entregas

Las entregas de activos fijos a los demás barrios y corregimientos de Cartagena se realizarán gradualmente hasta completar los 1.050 emprendimientos beneficiados. Para esto, se seguirán disponiendo los equipos de trabajo por parte del PES - PR y AGAPE Opportunity para el traslado de los activos fijos a las comunidades. “Realmente esto empieza a florecer porque de eso se trata, un capital semilla que da frutos convertidos en oportunidades, pero también en ingresos para desarrollarse y contar una historia de vida diferente, la misma que queremos que cuenten muchos cartageneros”, destacó Delly De la Rosa.