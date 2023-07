Comunidad de Las Palmeras pidió obras en el canal Matute para frenar inundaciones

Cartagena

Los habitantes del barrio Las Palmeras en el sur de Cartagena, hicieron un enérgico llamado a la Alcaldía a través de la Secretaría de Infraestructura, para que se adelanten las obras necesarias en el Canal Matute que permitan frenar las inundaciones que año tras año se presentan en la temporada invernal.

En la visita de Caracol Radio durante la emisión del Noticiero del Mediodía, los vecinos aseguraron que se vieron en la obligación hace más de una semana de suspender las obras de canalización y limpieza en este cuerpo de agua, porque supuestamente no se estaban ejecutando en debida forma. Cabe recordar que estos trabajos son liderados por la empresa Edurbe.

“Vimos que no estaban realizando el debido proceso que era la canalización, limpieza y profundización, por ejemplo se estaban comiendo las paredes del canal. Decidimos parar la obra porque no se estaba haciendo bien, además tampoco socializaron los trabajos. En los próximos días vamos a pasar una carta, en donde manifestaremos que no se está haciendo el debido proceso en la obra. Pedimos que esto lo solucionen rápido ya que en cada aguacero sufrimos con las inundaciones”, expresó Keimer Torres, líder de Las Palmeras.

Así mismo, los habitantes de Las Palmeras revelaron en primicia para Caracol Radio que en los próximos días iniciarán las obras de adecuación del box culvert ubicado sobre el Canal Matute. Cielo Sánchez, habitantes del sector, indicó que el trabajo consiste básicamente en elevar el nivel del puente para que el agua pueda circular sin ningún inconveniente y evitar que todos los sedimentos, basuras y taruyas se acumulen.

Esta obra hace parte del mismo contrato entre la Alcaldía de Cartagena, Ministerio de Vivienda y Findeter, mediante el cual también se realizó una intervención del canal ubicado en el barrio El Campestre.