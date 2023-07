Estudiantes de colegio María Reina protestaron por problemas sanitarios en la institución

La secretaria de Educación del Distrito, SED, Olga Acosta Amel, dijo que el colegio María Reina hace parte de las instituciones educativas que están en los planes de inversión de la entidad y que para ello se disponen unos 500 millones de pesos que se invertirán en obras de refacción de las cubiertas y refuerzos estructurales, importantes para garantizar un escenario seguro y adecuado para el aprendizaje de niñas y niños estudiantes de este platel.

Acosta Amel dijo que en estos momentos en el colegio María Reina existe un problema de tuberías, como lo han denunciado los estudiantes, y que ese problema “lo debe resolver el rector”, aunque, aseguró que la SED está presta, como siempre, para hacer acompañamiento a fin de resolver estos asuntos que se presentan.

“Este es un tema de competencias, de funciones, porque nosotros vamos a resolver lo grueso, lo estructural, lo que está priorizado dentro de esta contratación que estamos avanzando y esperamos que pronto podamos acompañar al rector a resolver el tema del agua. Ya enviamos a unos ingenieros para ver lo que sucede”, manifestó.

La Secretaria dijo que para exigir la violación de los derechos no se deben suspender las clases. Agregó que no está bien que cada vez que no abra la llave de la pluma se suspenda el ciclo académico.

“La mejor manera de buscar soluciones no es cerrar la escuela. Nosotros vamos a acompañar al rector, por supuesto, y desde hace tiempo lo venimos haciendo. Nos preocupa el bienestar de las niñas y niños estudiantes. Pero velar porque los bebederos de agua estén en servicio es una función que el rector debe afrontar, mientras nosotros, desde la Secretaria, nos encargamos de terminar los procesos para la inversión de las obras gruesas”, dijo.