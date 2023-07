Caso Laura Sarabia: Jefe de seguridad de la Casa de Nariño declarará en la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación citó a declarar al Coronel Carlos Feria, jefe de seguridad de la Casa de Nariño para el martes 11 de julio a las 9 de la mañana, sin embargo se conoció en la noche de este lunes que el funcionario presentó un oficio con el objetivo de que se aplazara esta audiencia por la agenda nacional e internacional que lleva el presidente Gustavo Petro, por eso se pospuso para el viernes 21 de julio.

Eso sí, hasta el momento sigue en firme la diligencia de la ex niñera Marelbys Meza el miércoles 12 de julio a las 9 de la mañana.

Es importante recordar que todas estas indagatorias y visitas, por ejemplo la inspección que hizo el ente de control al Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica el pasado 26 de junio con el objetivo de establecer el origen del dinero que supuestamente fue robado a la ex jefe del gabinete Laura Sarabia y dar con el paradero de los supuestos responsables, o la inspección a la DIJIN por el caso de las “chuzadas” a las ex niñeras de la ex jefa de gabinete Sarabia, son pruebas que hace el ministerio publico para poder individualizar y señalar quienes fueron los funcionarios que estarían envueltos en esta polémica.

Señalan que el testimonio de estos dos personajes será vital para la investigación que viene adelantando la Procuraduría por el uso del polígrafo que utilizaron agentes de la Casa de Nariño, en el edificio Galán del palacio presidencia.