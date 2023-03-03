Así se estarían direccionando contratos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo

Llegó Gustavo Petro y con él, una promesa de cambio. A sus entidades llegaron funcionarios que prometieron acabar de raíz con la corrupción. Una voz fuerte es la de Javier Pava, Director de la Unidad Nacional de la Gestion del Riesgo, quien este año denunció irregularidades que encontró del gobierno anterior.

Pero al señor Pava se le olvidó contarle a la opinión publica que durante su gestión se estarían direccionando contratos a una misma persona.

W Radio conoció órdenes de proveeduría que demuestran que en apenas tres meses, entre septiembre y diciembre de 2022, la Unidad le entrego más del 40% de los contratos a empresas vinculadas a Erika Zambrano Laseica y su hermana Diana Paola Zambrano Laseica, por más de 17.000 millones de pesos.

Al tratarse de emergencias, la entidad no hace licitación pública pero cuenta con un listado de proveedores disponibles que tengan la capacidad de entregar ayudas humanitarias en máximo 72 horas. Por ejemplo, en la tragedia de La Mojana, o de San Andrés, varios proveedores trabajaron en conjunto para entregar ayudas como mercados y carpas entre otros.

Por eso, se prendieron las alarmas en la entidad cuando, en tan solo un día, Asia Trading Group fue la feliz adjudicataria de varios contratos que suman un total de 2.600 millones de pesos. Llama la atención ya que la misma representante de esta empresa Erika Zambrano nos aseguró que su empresa era “chiquitica”.

Las hermanas Zambrano tienen relación con varias empresas, entre ellas: American Trade Group SAS y la Unión Temporal ATG AHE. La primera empresa fue propiedad de las hermanas hasta el 22 de marzo de 2021, cuando se la vendieron a Jefry Mateo Chaparro, un joven amigo de la familia muy cercano a Erika Zambrano.

W Radio consultó a Erika sobre su relación con esta empresa y argumentó que jamás fue socia de la misma. Sin embargo, después enviarle los certificados de Cámara de Comercio donde se prueba dicha transacción, recuperó la memoria.

También negó cualquier relación Unión Temporal ATG AHE, empresa que de un día para otro recibió más de 13.000 millones de pesos en dos contratos.

Fuentes de la Unidad de Gestión del Riesgo, le confirmaron a W Radio, que estas empresas no estarían cumpliendo con los plazos de entrega porque muchos de estos contratos no cuentan con una firma de verificación de entrega, obligatoria en el manual de funcionamiento de la entidad.

Y por último pero no menos grave, la Unidad le incumplió a la W y a la misma Constitución y la Ley. El 6 de febrero se envió un derecho de petición a la entidad pidiendo información detallada sobre estos proveedores y de las acusaciones de falsedad en documentos públicos. El plazo venció hace varios días y a la fecha no hay respuesta.