Santos: Duque no puede imponer cambios a los acuerdos de paz

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio expresidente de Colombia Juan Manuel Santos habló de su libro La Batalla por la Paz. Aseguró que desde su gobierno empezó a escribirlo y que tardó dos años tenerlo listo.

“El libro es una acumulación de fuentes y lo que quise hacer fue ceñirme a la verdad de lo que sucedió”

Dice que el libro es una lección del proceso de paz que ha generado gran admiración a nivel mundial.

“Es el primer acuerdo donde las dos partes se ponen de acuerdo para crear un sistema especial de justicia y se someten a ella”.

Santos asegura que no quiere participar ni opinar en temas políticos de Colombia, porque tiene claro que no quiere molestar a su sucesor y que ante las críticas es mejor no responder.

“El presidente Duque dice que quiere unir al país, que bueno. Pero eso tiene que ser con los participantes de los acuerdos que se firmaron para cumplirlos. No puede ser una imposición de un parte porque eso genera una polarización”.

Ante el tema de la mención de José Obdulio Gaviria Santos asegura que no fue una orden.

“Fue una sugerencia y no me pareció que debería armar una polémica por una sugerencia, porque quedó claro que ese no es mi proceder”.

El expresidente Juan Manuel Santos dice que a los excombatientes se les tiene que dar confianza y que llevar a todos los guerrilleros a juicio significa el colapso del sistema. Asegura que no quiere hacerle recomendaciones al gobierno pero die que le han contado que Duque le quiere cumplir a la comunidad internacional

“Pues que lo haga y encontrará el apoyo de todo el mundo y esa si sería la forma de unir al país”.

Pidió que las palabras se conviertan en hechos por el bien de Colombia.